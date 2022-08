Bienvenidos a bordo: Locomotora Oliveras sufrió un imprevisto y se fue corriendo del estudio

Embed

A los pocos minutos, Locomotora regresó al estudio. "¿Volvió del baño?", preguntó Laurita. "Sí, hice más rápido que la velocidad de la luz", comentó la boxeadora. "¡No me cuentes!", expresó la presentadora, que no quería escuchar detalles escatológicos.

Todos en el piso se tentaron con el imprevisto que tuvo que sortear Alejandra. "¿Qué hizo?", indagó Noelia Mazol, que también estuvo en el programa. "Está más liviana, ¿no?", remató el locutor del ciclo.

image.png

La caída de Laurita Fernández al aire en Bienvenidos a bordo

Laurita Fernández protagonizó un blooper al aire en Bienvenidos a bordo y esa escena no tardó en replicarse en todos lados. La conductora se tropezó con parte de la escenografía y terminó en el piso. Afortunadamente, no sufrió ningún daño físico.

Todo se generó cuando una participante arrojó un ramo. La rubia no logró agarrarlo y no ocultó su enfado. "¡No!", exclamó y, cuando se quiso acercar a la chica que sí lo agarró, se tropezó con una alfombra. "¡Por eso, mirá cómo me va en la vida!", bromeó.