Internada, Andrea del Boca renegoció su nuevo y jugoso contrato con Gran Hermano: "Plata y..."

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Cabe recordar que, según Ángel de Brito, el contrato inicial que la productora tenía con Telefe ya era considerado altísimo dentro del mercado local, lo que en su momento había llamado la atención en el ambiente. "¿Quieren saber cuánto cobra Andrea del Boca por día? El arreglo, como en todos los realities, es hasta que estés. Aproximadamente, un millón de pesos por día. Cobra 25 millones por mes", anunció en Bondi Live, dejando a sus compañeros con la boca abierta.

Qué dijo Gran Hermano sobre la salud de Andrea del Boca

La salud de Andrea del Boca encendió las alarmas entre los fanáticos de Gran Hermano luego de que se conociera su salida de la casa para recibir atención médica. La situación obligó a la producción a pronunciarse públicamente y llevar tranquilidad a través de sus redes sociales.

En la previa, la actriz ya había mostrado señales de malestar dentro del reality. Incluso había decidido controlarse la presión en pleno encierro y admitido que el ritmo del programa empezaba a pasarle factura. A pesar de eso, sostenía su intención de seguir en competencia, aún en medio de las tensiones cotidianas con el resto de los participantes.

En Intrusos, Rodrigo Lussich aportó más información sobre lo ocurrido: según detalló, la propia Del Boca les habría comentado a sus compañeras que algunos estudios no habían dado como se esperaba, y deslizó que podría tratarse de un inconveniente intestinal.

Frente a la creciente preocupación, el programa difundió un comunicado oficial para aclarar la situación: "Andrea del Boca fue sometida a un control con tensiómetro que arrojó resultados no favorables. De acuerdo al protocolo de Gran Hermano, debió salir de la casa para ser evaluada en una clínica, tal como ocurrió previamente con Divina Gloria".

" En las próximas horas se definirá su situación dentro del juego", cerró.