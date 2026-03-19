Internada, Andrea del Boca renegoció su nuevo y jugoso contrato con Gran Hermano: "Plata y..."
Andrea del Boca y su abogado, Juan Pablo Fioribello, renegociaron el contrato para continuar en Gran Hermano Generación Dorada, que vencía este lunes.
19 mar 2026, 19:03
Internada, Andrea del Boca renegoció su nuevo y jugoso contrato con Gran Hermano: "Plata y..."
En medio de la incertidumbre por la internación deAndrea del Boca a raíz de un problema de salud vinculado a la presión, en las últimas horas comenzó a circular otra versión que suma un nuevo capítulo al tema: la actriz ya tendría en sus manos el contrato de Gran Hermano, cuyo vencimiento está previsto para este lunes.
Durante la última emisión de DDM (América TV), Guido Zaffora aportó nuevos detalles sobre los movimientos de la actriz en medio de su cuadro de salud. Según contó, se mantiene en contacto permanente con su abogado, Juan Pablo Fioribello, afinando cuestiones contractuales mientras atraviesa este momento delicado.
“Juan Pablo Fioribello renegoció el contrato de Andrea del Boca con Telefe”, comenzó detallando el periodista que confirmó que la artista volverá a ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada.
“Renegociaron plata y clausulas a su favor”, aseguró Zaffora sobre la participante por la que Gran Hermano lanzó un reciente comunicado. “Logró más guita”, agregó luego de que trascendieran detalles sobre la salida de la cantante del juego en el que es una de las estrellas principales.
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Cabe recordar que, según Ángel de Brito, el contrato inicial que la productora tenía con Telefe ya era considerado altísimo dentro del mercado local, lo que en su momento había llamado la atención en el ambiente. "¿Quieren saber cuánto cobra Andrea del Boca por día? El arreglo, como en todos los realities, es hasta que estés. Aproximadamente, un millón de pesos por día. Cobra 25 millones por mes", anunció en Bondi Live, dejando a sus compañeros con la boca abierta.
Qué dijo Gran Hermano sobre la salud de Andrea del Boca
La salud de Andrea del Boca encendió las alarmas entre los fanáticos de Gran Hermano luego de que se conociera su salida de la casa para recibir atención médica. La situación obligó a la producción a pronunciarse públicamente y llevar tranquilidad a través de sus redes sociales.
En la previa, la actriz ya había mostrado señales de malestar dentro del reality. Incluso había decidido controlarse la presión en pleno encierro y admitido que el ritmo del programa empezaba a pasarle factura. A pesar de eso, sostenía su intención de seguir en competencia, aún en medio de las tensiones cotidianas con el resto de los participantes.
En Intrusos, Rodrigo Lussich aportó más información sobre lo ocurrido: según detalló, la propia Del Boca les habría comentado a sus compañeras que algunos estudios no habían dado como se esperaba, y deslizó que podría tratarse de un inconveniente intestinal.
Frente a la creciente preocupación, el programa difundió un comunicado oficial para aclarar la situación: "Andrea del Boca fue sometida a un control con tensiómetro que arrojó resultados no favorables. De acuerdo al protocolo de Gran Hermano, debió salir de la casa para ser evaluada en una clínica, tal como ocurrió previamente con Divina Gloria".
" En las próximas horas se definirá su situación dentro del juego", cerró.