¡Bombazo! Aseguran que Guillermina Valdés tendría nuevo novio

Pero lo cierto es que esta mañana en el programa de Carmen Babieri, Mañanísima (Ciudad Magazine), Pampito aseguró con bombos y platillos que Guillermina Valdés ya se habría olvidado del conductor de Canta Conmigo Ahora y ya tendría nuevo novio. "En los próximos días voy a decir el nombre y el apellido del empresario. Lo vamos a cuidar un poquitito. Esta semana ella se lo va a presentar a sus amigos. Me dicen que están a full", agregó como si no bastase con la novedad.

Guillermina Vadés nuevo novio según pampito -Captura.jpg Según el columnista de Mañanísima (Ciudad Magazine), Guillermina Valdés ya se olvidó de Tinelli y estaría en una nueva relación sentimental.

Asimismo, el periodista siguió aportando más información al asegurar que la relación es un hecho. "Hoy, Guillermina, está iniciando una relación. Es muy pronto llamarlo noviazgo. Pero yo nunca miento. Esto está blanqueadísimo", deslizó seguro de sus palabras. Y concluyó, precavido: "Lo cierto es que ella está con un empresario, de 40 años y piquito".

Guillermina Valdés le dedicó un mensaje a Paula Robles, y habló de Marcelo Tinelli

Si hay algo que ha logrado Marcelo Tinelli, además de sus éxitos televisivos, es que sus tres ex, Guillermina Valdés, Paula Robles y Soledad Aquino, tengan una relación cordial, sana y amistosa.

Tal es así que hace pocos días, Paula Robles habló de la separación entre su ex y Guillermina Valdés, y afirmó ante las cámaras de LAM (América): “Yo ya lo hacía casado eternamente con Guillermina. Cosas que pasan. La vida”, dijo la bailarina cuando le peguntaron sobre la disolución del vínculo entre el conductor de Canta Conmigo Ahora, y la ex de Sebastián Ortega.

TRIO.jpg Guillermina Valdés y Paula Robles, dos de las ex mujeres de Marcelo Tinelli.

Ante el halago, Guillermina reaccionó y en un móvil de Socios del Espectáculos (El Trece) , dijo “Ay, es un amor. Yo a Paula la adoro, la respeto y somos como muy parecidas. Nos respetamos siempre como mujeres y nos queremos un montón. No sabía que había dicho eso, pero bueno, está bien. Es la vida”, aseguró.

La madre de Lorenzo, el hijo que tiene junto a Marcelo Tinelli, fue entrevistada en el marco de la nueva película de Adrián Suar y Pilar Gamboa, 30 noches con mi ex, y la notera del ciclo le preguntó si la expareja del animador aceptaría algo similar. “¿Le darías a Marcelo 30 noches?”, indagó. “No sé tanto la trama. No, yo hoy no le doy 30 noches a nadie, pero porque me la estoy dando a mí misma. Nada más. Además, 30 noches es un montón”, dijo Guillermina entre risas.