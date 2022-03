Brenda Asnicar protagonizó un escándalo y casi va presa

"En Miami si no tenés tu tarjeta de identificación no te venden alcohol. El tema es que Brenda se sentó en un restaurante con una amiga y pidió un cóctel. El mesero le pidió el documento y ella dijo '¿qué?, no lo tengo'. Entonces, el mesero le explicó que no le podía vender alcohol. '¿No me reconocen?', les dijo ella", detalló la periodista Laura Ubfal en el ciclo de espectáculos.

La actriz comenzó a discutir con el personal del lugar y hasta llamaron a la Policía. "'Esto no es argentina, esto es Estados Unidos, te tengo que pedir una identificación', le decía el mesero", agregó.

Después de un rato, apareció el gerente del restaurante y llegó la Policía. "El manager del restaurante le retiró que no podían venderle alcohol. Finalmente, Brenda se calmó, entendió todo y tuvo suerte que no terminó presa", mencionó la periodista.

Pero la historia no culminó ahí. "El mesero escrachó a la actriz en Instagram, donde contaron la situación y revelaron que la ex Patito Feo había mandado mensajes para pedir un descuento a cambio de posteos en sus redes", concluyó Ubfal.

Brenda Asnicar presentó a su novio millonario en TV

Brenda Asnicar estuvo en "No es tan tarde", el programa de Germán Paoloski en Telefe, y se mostró por primera vez junto a su nuevo novio, el millonario Adam Justin, un importante agente de bienes raíces norteamericano.

“Lo conocí en un bar y me encantó. Un amigo, que vive en Nueva York, me llamó y me invitó a pasar unos días allá", comenzó narrando la actriz al recordar cómo nació el amor.

Asnicar precisó que su amigo fue el cupido de la relación. "Llegué a Nueva York y mi amigo nos presentó. A los pocos días, fuimos a ver jazz. Fue amor a primera vista. Cuando lo vi dije: ‘ah bueno, ¿este pibe qué onda?’”, detalló.

La actriz reveló también que Adam conoce muy bien Buenos Aires porque suele venir para campeonatos de Polo. "Hace diez años que viene porque juega el Polo. A él le gusta mucho Argentina, y obviamente, los caballos, que a mí también me encantan", concluyó.