Camila Bordonaba y su desconsolado llanto en el regreso de Erreway: el video

El primer show fue en el Arena de Santiago de Chile y allí Camila Bordonaba se emocionó en Resistiré, una de las emotivas canciones del grupo, y luego al hablarle al público.

Embed

Benjamín, Felipe y Camila se fundieron en un abrazo en uno de los momentos más emotivos del show que también hizo conmover a todos los fans.

“Por fin nos conocemos. Ustedes hicieron que vuelva acá, como dijo Félix, hace más de 20 años que estuvimos juntos arriba de un escenario y ahora hay madres, hay padres, hay hijos, hijas... Cuatro generaciones en este rincón hermoso, estamos muy felices de estar acá”, indicó Camila.

La actriz de 40 años se había alejado hace años por completo de los medios y decidió volver a la faceta artística al ser convocada para la vuelta del exitoso grupo musical.

camila bordonaba.jpg

El regreso de Erreway: cómo es la vida de Camila Bordonaba alejada de los medios

En 2025 la banda Erreway vuelve a subirse a los escenarios después de 20 años, causando gran expectativa en los fanáticos. De la formación original, solo Luisana Lopilato estará ausente por su agenda laboral ya comprometida en otros proyectos para el próximo año.

La exitosa banda volverá así a ver luz en los escenarios luego de 20 años y hay una gran expectativa por el regreso de Camila Bordonaba, quien hace años se alejó de los medios por voluntad propia.

A sus 40 años, la actriz decidió retornar para lo que será la extensa gira internacional de Erreway y reapareció en el video oficial junto a Rojas y Colombo donde se los veía a los tres en un auto charlando y confirmando el regreso del grupo.

Felipe Colombo contó qué era de la vida de Bordonaba, con quien mantuvo contacto durante estos años: “Siempre ha sido muy especial Cami. Creo que finalmente encontró por dónde canalizar su visión de la vida”, precisó el actor.

Y contó qué hizo ella estos años alejada de los medios: “Ella trabaja con un grupo de artistas circenses en su mayoría. Y, además, tiene una productora junto a Nadia, su compañera, donde ayudan a estos artistas a que lleven a cabo sus proyectos. Tiene mucho talento. Ella está feliz”.

Por su parte, Camila Bordonaba comentó sobre su regreso al trabajo en el espectáculo: “Hola, aquí Camila. No quería dejar de estar presente en este momento donde como su nombre lo indica ‘Vuelvo’. Vuelve un trabajo que hicimos hace varios largos años. Me hace pensar qué perfecto es todo, me sorprende ver que toda esa etapa donde hubo tanta entrega física, mental y espiritual aún hoy sigue acompañando a les niñes del mundo”.

“Más allá de hoy ver las cosas con otros ojos, la confianza en el camino al corazón de los sueños siempre está presente en mí, porque sé que lo que se hace de corazón deja huellas. Elijo alejarme de la exposición que generan porque muchas veces se llena de datos falsos y de inventos, por lo que no siento ahí un corazón. Hoy sigo dejando hermosas huellas en el mundo y el deseo de que cada uno y cada una pueda encontrar su propio camino, siguiendo sus sueños y cumpliendo sus propósitos”, explicaba la actriz sobre su decisión de alejarse durante tanto tiempo de la exposición mediática, según consignó Pronto.