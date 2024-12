Camila Deniz sorprendió al renunciar a Cuestión de peso: los motivos

Camilota también explicó que se encontraba en una delicada situación económica: "Tengo que trabajar. Estoy pasando un momento económico mal, soy sola, sigue mi trabajo en las redes sociales. Me duele decir esto porque sé que mucha gente del otro lado me ha dicho que han empezado a hacer dieta porque soy su motivación".

Por último, aclaró angustiada: "Quiero decir que yo no soy motivación de nadie porque no puedo ni conmigo mismo. Me falta 500 gramos, no me falta nada. Me voy para siempre".

El diagnóstico que recibió Camila, la hermana de Thiago Medina, y que cambió su vida para siempre

Camila, la hermana de Thiago Medina, se enteró que sufre de un serio problema de salud y recurrió a sus seguidores para poder salir adelante.

La joven reveló que fue diagnosticada con hipoacusia bilateral y tiene que comprarse unos audífonos, pero no cuenta con el dinero para costearlos (sale cerca de 3 millones de pesos). Por es razón, empezó una colecta.

"Me diagnosticaron HIPOACUSIA BILATERAL. Primero que nada quiero darle las gracias a quienes me están ayudando en este momento complicado. Y al que no pudo ayudarme económicamente pero me alienta y me acompaña", expresó.

"Por otro lado me da vergüenza, pero necesito poder comprarme los audífonos...", completó y precisó que cualquier colaboración le viene bien: "Así que sigo juntando, cualquier ayuda sirve porque me acerca al sueño de poder tenerlos y escuchar".

Camila, figura de Cuestión de Peso, está en un camino de enorme superación, transformando su vida y la meta está cada vez más cerca.