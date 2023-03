Camila destrozó a Romina e hizo una grave denuncia en Gran Hermano 2022: "Dijo que yo era..."

“Desde que llegué, me tildó de mentirosa”, comentó la participante sentada en el confesionario y le destinó dos votos a Romina. “Cuando se peleó con Alfa, yo quedé en el medio porque me caen muy bien los dos y yo no quería tirar para ningún lado”, señaló sobre la brutal pelea entre sus dos compañeros y, según ella, desde ese momento la exdiputada cambió por completo su actitud para con ella.

Camila apuntó fuerte contra Romina de Gran Hermano 2022: "Dijo que yo era una enfermita"

Entre otras de las situaciones, se refirió al día en que los familiares entraron a Gran Hermano. “Dijo al frente de Florencia (su gemela) que yo era una enfermita que necesitaba tomar pastillas por mi personalidad. Mi hermana le frenó el carro, después trató de ensuciarla por una mermelada”, remarcó Camila.

Camila también de otras situaciones, como los comentarios de Uhrig hacia los cuerpos ajenos: “Juzga si alguien es muy flaquito o si es muy gordito”. Además, Lattanzio concluyó: “Me trató de ‘suplente’ y terminó de confirmarme que era una mala leche. Yo no quiero compartir nada con ella, ni sentarme a tomar un mate”.