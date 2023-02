Camila Homs contó cómo reaccionó al enterarse del romance de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Embed

Camila Homs entendió de qué hablaba rápidamente y confesó qué sintió en ese momento: “¿Qué fue lo primero que pensé? Y, fue medio shockeante, pero después hice lo que tuve que hacer puertas para adentro”.

En tanto, aclaró que se separó de Charly Benvenuto, a quien hace poco se cruzó en Punta del Este de manera casual: “No estoy más de novia… Pero bueno, estoy bien igual. ¿Me ves mal? No”, comentó.

Y sobre ese encuentro con su ex, la modelo explicó: “Yo no sabía que él iba a estar ahí, nos cruzamos de casualidad y estuvo todo bien. Compartimos momentos, pero bueno, todo eso me lo guardo para mí”.

Camila Homs se negó a usar la camiseta argentina, confirmó su separación y le respondió filosa a Yanina Latorre

Luego de su escandalosa separación del campeón del mundo, Rodrigo de Paul, y las constantes idas y vueltas entre chicanas virtuales y mensajes de Whats App, Camila Homs aprovecha su momento de explosión como modelo y este verano trabaja más que nunca.

Así, tras pasar los primeros días de enero en Punta del Este, la mamá de Francesca y Bautista por estas horas se encuentra en Mar del Plata subida a distintas pasarelas junto al mar. Es así que recientemente se sumó al desfile organizado por La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine) y desde allí reconoció su separación, entre otras cosas.

"Estoy separada. No estoy de novia pero estoy bien", blanqueó ante los micrófonos de Mañanísima, el ciclo de cable de Carmen Barbieri. Si bien confió que al encontrarse con Charly Benvenuto en Punta del Este semanas atrás "estuvo todo bien, compartimos momentos".

En tanto negó la reciente acusación de Yanina Latorre, quien aseguró que la modelo administra perfiles falsos en las redes sociales para apuntarle a su ex, Rodrigo de Paul:"No tengo tiempo para eso. Si tendría tiempo para tener cuentas truchas… sería la número uno en cuentas truchas".

Al mismo tiempo, la cronista del programa de Carmen Barbieri reveló desde la costa atlántica que a Camila "Se le pidió si quería desfilar con la camiseta de Argentina, pero ella dijo que no 'no' por respeto".

No obstante, Camila Homs fue la figura principal del desfile organizado por el porgrama fashion de la misma señal que Mañanísima, La jaula de la Moda, y cerró el desfile vestida de novia de la mano de Claudio Cosano tras hacer varias pasadas con ropa interior y trajes de baño.