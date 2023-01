Yanina Latorre denunció que Camila Homs usa un perfil falso en Instagram para atacar a Rodrigo de Paul

image.png

Al ver ese mensaje en las historias de Yanina, en la cuenta @cami.homs.reina salieron a pegarle a la panelista de LAM (América TV).

image.png

La angelita deslizó que la modelo crea perfiles falsos en las redes para atacar a su ex, Rodrigo de Paul, y a su actual pareja, Tini Stoessel.

“Recién una cuenta trucha que maneja Camila Homs me bardeó. Le contesté y borró las historias. Ya subo lo que borró! Avisenle a Camila Homs que si va a bardear que se banque la respuesta ¿O solo se hace la viva en pe… en Punta del Este?”, expresó Yanina.

image.png

“¿De qué provocación hablas, Cami?¿Un tipo que se separó y se enamoró de otra? ¿Quieres que suba tus amenazas? Las tengo todas. Dejá de insultar a la novia de tu ex”, siguió.

Después de unos minutos, Yanina advirtió que @cami.homs.reina dejó de existir. "Lloro. Camila borró la cuenta de fans Jajajaa. La borró ¿entendes? Me da la razón a mi. Si fueran fans reales no la borran me siguen bardeando a morir, ¿además que son fans de una ex?”, sentenció la panelista.

image.png

El drama de Yanina Latorre, en medio de sus vacaciones: "Estoy con pánico"

Yanina Latorre se llevó un susto, en medio de sus vacaciones. En un posteo en sus historias en Instagram, la angelita contó el susto que se llevó, mientras disfruta de unos días de relax en Miami.

La panelista comenzó a sentirse mal y decidió hacer reposo. "Me tuve que acostar. El resfrío empeoró. Recemos por que no me vuelva lo de la sinusitis, el resfrío, el oído…", comentó en dicha publicación.

Embed

"Voy a esperar la sintomatología y me voy a ir a hisopar. Por ahí es un resfrío por el aire acondicionado", siguió.

El miedo de la angelita era tener sinusitis. "Ahora estoy con pánico con lo del oído, la sinusitis, la mar en coche", precisó.

Finalmente, Yanina indicó que logró comunicarse con su médico personal, que le hizo una evaluación. "Me dijo todo lo que tenía que hacer", expresó, un tanto más calma.