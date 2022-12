Camila Homs habló sobre la denuncia de Rodrigo de Paul y fue tajante

"Se te ha golpeado mucho en este tiempo", le dijo el notero, a lo que dijo "sí, mucho", aunque aseguró estar pasando por un buen momento y se propuso "dejar atrás todo el 2022 y ir con todo por el 2023".

Previo a la entrevista con Cami, Guido Zaffora contó cómo se desarrollaron los hechos en la intimidad de la ex pareja en el día de ayer: "Al término de Intrusos Camila comienza a llamar desesperadamente a Rodrigo, que no la atendía porque estaba en un evento, hasta que finalmente hablaron y tuvieron una conversación muy áspera".

"En el llamado, Camila le pide a Rodrigo por favor que baje las aguas, le cuestiona por qué esto se filtró en los medios la información, y finalmente le pide una tregua", aseguró.

"En ese momento él le dijo que se tranquilice, pero la demanda por ahora continúa, y lo que hay que ver es ahora qué sucederá entre los abogados de ambas partes", concluyó el periodista.

Se filtraron los escandalosos mensajes que Camila Homs le envió a Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Este jueves se conoció la noticia de que Rodrigo De Paul denunció a Camila Homs por amenazas y hostigamiento, tanto a él como a Tini Stoessel, y a medida que pasan las horas se van conociendo más detalles de esta novela que de a poco se está convirtiendo en una película de terror.

En LAM (América TV), Ángel de Brito dio detalles de los escandalosos mensajes que se encuentran en la justicia, y por los cuales el futbolista, campeón del mundo, decidió iniciar acciones legales contra su ex, y madre de sus hijos.

“Camila ve ese beso de De Paul con Tini en el recital y es lo que dispara una serie de mensajes a los dos, amenazantes y extorsivos", comenzó relatando el conductor.

Embed

“A Tini le mandó mensajes a través de Instagram porque no tiene el teléfono. Fue un mensaje extenso. Más allá de lo extenso, fuerte. Insultos, amenazas”, sumó.

"¿Así que ella decide todo y yo voy a hacer lo que ella quiere?, Mi prioridad son los chicos a ver si te entra en la cabeza", fue uno de los mensajes de Homs a De Paul, y otro rezaba: "Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mi. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Así que cerrá bien el orto”.

Otro de los mensajes que posee la justicia dice " Yo me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos más que por ser campeón del mundo. No vas a tener paz".

"Había supuestas cosas de la vida privada, amenazando que iba a contar cosas, que tenía pruebas de eso que iba a contar", cerró De Brito.