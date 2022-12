Camila Homs habló sobre Rodrigo de Paul, su nuevo novio, y la posibilidad de tener más hijos

image.png

"Fue muy difícil todo hasta que un chico en común logró decirme el Instagram y ahí lo empecé a seguir. Al otro día, me habló pero el primer pasito lo di yo", confesó sobre su romance con el empresario y al ser consultada sobre si quisiera tener más hijos, aseguró que "Hoy estoy bien así, pero el día de mañana me gustaría tener un hijo más".

"Estuve muchos años en pareja, al principio era raro, pero después me empecé a encontrar conmigo misma y fue increíble. Aproveché de hacer cosas que antes no había tenido la oportunidad. Exprimí a mis amigas de una manera tremenda por 24/7. En la soltería, me sentí más mujer y más empoderada", dijo sobre el fin de su relación con De Paul, actualmente en pareja con Tini Stoessel.

camila homs y sus hijos.jpg

Para cerrar, se refirió al futuro con Charly: "Volvería a vivir a Europa porque me encanta y a mi pareja también. Amo España y en Italia viví unos momentos inolvidables. Somos más parecidos a los italianos donde estuve casi cinco años".

Camila Homs celebró su cumpleaños y deslumbró con transparencias en una fiesta súper top

Con una fiesta súper top en un exclusivo restó de Puerto Madero, Camila Homs festejó su cumpleaños, y rodeada de amigas y sus hijos, la ex de Rodrigo de Paul celebró su nueva vuelta al sol con un look de transparencias, y la llamativa ausencia de su novio, por lo menos en las fotos.

A través de sus redes sociales, la ex de Rodrigo de Paul mostró toda la intimidad de sus 27 años, entre sushi, champagne y una torta de tres pisos.

image.png

Sus amigas, entre las que se encontraba Ailén Bechara, subieron fotos durante todo el evento, donde se las ve pasándola muy bien, entre tragos y buena música.