Camila Homs tomó partido en la separación de Camila Mayan y Alexis Mac Allister con un dardo para Rodrigo de Paul

En este sentido, Camila Homs dio su opinión vía Twitter y bancó a la licenciada en administración, dejando también un palito para su ex pareja, Rodrigo de Paul.

"Apoyo a Cami y le mando muchas fuerzas para salir de esta pero realmente no puedo creer la caradurez de la gente en ser tan selectivos en los casos así, a mi me dejaron sola y apoyaban la nueva pareja con la que me habían sido infiel durante mi embarazo, como les da la cara?", expresó picante Homs.

Y cerró contundente: "Se que no todos fueron así, y hay gente que me apoyo! A ellos les re agradezco porque, al igual que mis hijos, me dieron un montón de fuerzas para salir. Pero lamentablemente hay gente que no piensa y simplemente ataca, y en mi caso fueron la mayoría".

Se supo cuál fue el acuerdo económico al que pretende llegar Camila Mayan con Alexis Mac Allister

Yanina Latorre habló en LAM, América Tv, sobre las últimas novedades del caso y reveló el acuerdo que lograron ponerse de acuerdo Alexis Mac Allister y Camila Mayan tras la escandalosa separación.

“Ella(Camila) recibió el perrito que tenían, Alexis se lo mandó porque era uno de los puntos en los que no se ponían de acuerdo”, reveló la panelista.

Y remarcó: “Hasta ahora, creo que logró el departamento y el auto, pero no está tan fácil que le dé lo que le corresponde por todo el tiempo que ella vivió afuera y por el concubinato”.

“A Camila la vi bien, ella no es que te habla o te contesta por privado. Creo que está bastante tranquila, no creo que vuelvan bajo ningún punto de vista", detalló Yanina sobre el presente la licenciada en administración.

Y remarcó: "Lo que sí noté es que a él lo cancelaron bastante en Twitter, que eso no pasaba, antes al jugador de fútbol top le perdonaban todo”. A lo que Ángel de Brito aportó: "Antes era sólo contra ella, ahora los dos juntos".