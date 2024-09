Camila, la hermana de Thiago Medina, reveló que está de novia con una compañera de Cuestión de Peso

Embed

La postura de la hermana de Thiago tomó por sorpresa a todos porque ella suele exteriorizar sus sentimientos.

Ante le reclamo de sus compañeros, Camila decidió blanquear su historia de amor con Natee. "Yo no tengo que ocultar nada... Ya mi familia sabe. Estamos de novia", afirmó.

La hermana del ex GH señaló que está atravesando por una experiencia única. “Nunca estuve con una mujer, es la primera vez. Quiero dejar algo en claro que no me gustan las mujeres, pero me gusta ella. Lo que buscaba de un hombre lo tiene ella, ponele. Estoy contenta, estoy feliz. Yo no sé si la familia de Natee sabe”, detalló.

El exabrupto de Camila Deniz en la mesa de Juana Viale que se volvió viral: "No me lleno con..."

Este fin de semana la participante de Cuestión de Peso (El Trece), Camila Deniz, fue invitada a la mesa de Juana Viale y tuvo una inesperada reacción al ver el plato de comida que se volvió viral en las redes y quedó como un momento icónico del programa.

Si bien actualmente Camila se encuentra realizando un tratamiento para bajar de peso, los médicos le dieron la opción de un permitido para esta ocasión y en el programa de Juana le prepararon un menú especial.

Cuando sirvieron la comida para los invitado de la fecha, la hermana de Thiago Medina comenzó a reírse y no pasó desapercibida ante la mirada de la conductora, que no dudó en preguntar qué le pasaba.

"Que no me lleno con cuatro ravioles", disparó Camilota. Inmediatamente todos los presentes estallaron en risas y en las redes muchos usuarios le festejaron el desopilante comentario.

Como si eso fuera poco, luego del programa la invitada compartió una foto con el cocinero del programa y bromeó: "Gracias por tu comida genio. La próxima no me des cuatro ravioles".