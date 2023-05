Camila Lattanzio durísima con Romina Uhrig de Gran Hermano 2022: "Es mala con..."

"Yo no tengo rencor con ninguno de los de Gran Hermano, por suerte. Yo por el bullying la pasé mal", dijo la cantante. "Yo siento que es mala con las personas que quiere, con las que quiere ser mala. Después no es mala mina, es depende con quién", afirmó.

En otra parte de la entrevista, Jaitt le preguntó si se sentaría en la misma mesa que ella. Ella contestó: "No, no me sentaría. No hay relación, yo hoy en día tengo mi círculo de amistades, tengo todo. Yo, con lo que pasé adentro, no le tengo odio ni rencor, la perdono. Pero prefiero no juntarme. Con Julieta, Daniela y Coti me juntaría a comer".

Lattanzio cerró diciendo de la exjugadora que "yo siento que la maldad de uno, es lo que se refleja de esa persona. Yo entiendo que entré nueva y pude causar incomodidad que pudo haber llevado a tratarme mal. Pero bueno, yo siento que la maldad de uno, es algo que esa persona siente consigo misma. Si la veo, no me acuerdo de todo lo que me hizo, no soy rencorosa. No le daría ese lujo de estar al lado mío".

Camila Lattanzio reveló que jugadores de la Selección Argentina se contactaron con ella: ¿le escribió Messi?

Tras su paso por Gran Hermano 2022, Camila Lattanzio hizo una fuerte confesión: reveló que le escribieron jugadores de la Selección Argentina.

"Me hablaron un par de futbolistas, eso es lo que más me sorprendió. Después me hablaron unos pares del ambiente artístico también, otros conocidos pero no son mi estilo", contó en el programa Estamos en Una.

Ahora, la cantante le dio una entrevista a El Show de Ulises Jaitt y contó cómo está su corazón actualmente: "Este año se viene full soltera. Se puede estar con alguien pero... nada oficial, sin compromiso. Tengo la libido puesta en el laburo, es que no hay tiempo realmente. Si uno se quiere meter de lleno, o sea no hay tiempo. Tener una relación conlleva tiempo y eso es lo que más me falta".

"¿Te deben escribir futbolistas y famosos por Instagram, no?", le preguntó Ulises Jaitt y ella confesó: "Me escribieron varios futbolistas pero bien. Yo estoy muy enfocada en lo mío y lo otro es solamente un paso, obviamente sí me llama la atención".

Cuando el conductor le consultó de que clubs le escribieron, Lattanzio arrojó: "San Lorenzo, algunos clubes... Y no se sabe, lo mantenemos en secreto. De la Selección más que nada". "¿Te escribió un campeón del mundo?", quiso saber Jaitt y Camila manifestó: "No se dice más nada".