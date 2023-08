Camila Lattanzio rompió el silencio tras la denuncia que le realizó a su ex pareja

Finalmente, tras contar lo sucedido, Camila realizó la denuncia correspondiente ante la policía y habló con la periodista Estefi Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine) sobre cómo se siente en medio de la preocupante situación.

Denuncia Camila Lattanzio

"Hablé con Camila, la felicité por haber denunciado y le dije que si necesitaba algo, me ponía a disposición. Me contestó tarde y me puso 'Hola, Estefi. Estoy un poco más tranquila'", reveló la panelista.

"Después tardó dos días más en contestarme y hablé ayer a la noche. Me dijo 'Estoy más tranquila porque estoy contenida por mi familia. Recién ahora estoy pensando con distancia la locura que viví. Igual todavía no dormí ni comí muy bien'", continuó leyendo.

"Le dije que se obligue a comer bien aunque no tengas ganas. Y le dije que no lo vea nunca más", cerró.

Camila Lattanzio compartió un desgarrador video denunciando a su ex: "Me dio mucho miedo"

Camila Lattanzio compartió desde las redes sociales un video donde se la ve completamente quebrada contando un grave episodio que vivió con su ex pareja al ir a su casa y contar qué le hizo.

La ex participante de Gran Hermano 2022 reveló entre lágrimas las amenazas que habría recibido de él y contó en detalle qué fue lo que pasó.

“Tengo que hacer este video porque hoy pasé una situación muy fea, horrible, que hasta me da vergüenza grabar este video pero hoy sentí que mi vida estaba en peligro”, comenzó Camila su relato.

“Para la gente que no sabe, yo tenía una relación con mi ex pareja que era tóxica, enfermiza, no podés salir de esa relación, me manipuló muchísimo. Cuestión que yo antes de Gran Hermano tenía un novio, salgo de la casa y no pude deshacerme de esa relación. Y yo sabía que en algún momento iba a pasar algo feo, pero no pensé que iba a ser hoy y no pensé que iba a ser esta situación”, remarcó la ex GH.

Y se sinceró: “Nosotros no mantenemos una relación ni nada pero bueno, nunca lo dejé de ver. Hoy fui a la casa de mi ex y no me dejó salir, no me dejó salir de su casa. Yo había ido a buscar mi celular que me desapareció así de la nada, y resulta ser que me lo había robado el chabón, entonces me di cuenta y le dije que por favor yo quería pasar a buscar el celular a su casa, a todo esto él me contesta que no tenía mi celular".

"Él estaba enojado por la situación de un pibe, así que me contesta que no tenía mi celular y yo necesitaba mis cuentas, mis cosas porque hace bastante tiempo ya me había hackeado y él tenía todo en su poder, porque entró a mi Instagram, no sé qué carajo hizo, y cuestión que me amenazó y me encerró en su casa, no me dejaba salir, tuve que llamar a mi mamá, a mi hermana que me vengan a buscar, yo no soy de hacer eso pero me dio mucho miedo”, continuó su tremendo relato.

Y contó: “Me amenazó con que me iba a robar mis cuentas, que me iba a hacer mierda de una manera u otra, que iba a inventar cosas mías, el chabón me estaba grabando 24 horas, y estoy mal chicos, porque no quiero que este chabón siga andando así como si nada. Me hizo mucho daño, me amenazó, tuve que llamar a toda mi familia. Hoy subí una historia que subió la gente de LAM, y que es cierta, chicos, es cierta”.

“Por favor difundan porque este pibe es una mierda, me hizo mierda también y no supe cómo actuar en la situación, y me quise ir a mi casa y no me dejaba, recién estoy volviendo, ni siquiera llegué”, cerró Camila Lattanzio muy angustiada.