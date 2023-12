Camila Mayan dio a conocer el último chat que tuvo con Alexis Mac Allister tras su ruptura

Todo se dio en el programa de streaming Largar o Tragar y como consigna el conductor le preguntó a Camila si era capaz de mostrar sus últimos mensajes con su ex pareja. “Soy una persona muy tranquila. No tengo nada para quemarme, no tengo nada que ocultar. En todo caso cuidaría", confesó ella entre risas antes cumplir con el pedido.

Cami Mayan y su perra Kim

Para contextualizar, la modelo explicó que el último chat fue sobre su perra llamada Kim, para que vuelva a estar en sus manos. “De la nada recibo un mensaje de 'che, va a viajar tal día' y después fue esto, el horario”, comentó.

Después, contó que hablaron porque la comida de la mascota llegaba a la casa de él todo los meses, y que era ella quien tenía activado el pago en su débito automático, lo cual tuvo que dar de baja. “Esto me destruye”, deslizo.

Se filtró el despectivo mensaje que Cami Mayan hizo contra Wanda Nara: "No hace falta ser..."

Tras saltar a la popularidad primero por ser la novia de Alexis Mac Allister y luego por haber sido dejada por el integrante de la Selección argentina por su mejor amiga Ailén Cova, ahora Camila Mayan vuelve a estar en el centro de la polémica por una vieja publicación de Twitter que hizo contra Wanda Nara en 2014.

Por aquellos días, hace nueve años atrás, Mayan no era conocida mientras que Wanda ya comenzaba a destacarse en el medio a fuerza de escándalos.

Es así que una adolescente Cami, hoy tan popular como Wanda por haber sido la pareja de uno de los integrantes de la Selección campeona del mundo en Qatar 2022, por aquel entonces mencionó a la mayor de las Nara emitiendo un juicio de valor sobre las conquistas amorosas.

Aunque sin arrobarla, a sus 15 años Mayan escribió en la entonces red social del pajarito: “Wanda Nara es un claro ejemplo de que no hace falta ser muy linda para tener levante. Con ser medio pu... alcanza”. Vale aclarar, que hasta el momento la ex de Mc Allister no hizo comentario alguno sobre este mensaje retro, pero que no admite ninguna doble lectura.