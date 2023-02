Camila Mayan habló de los celos hacia Alexis Mac Allister y de lo duro que fue seguirlo a Europa

"Mi estilo de vida cambió un montón porque pasé a estar todo el día en mi casa, vivía encerrada y sólo conviviendo con una persona. El irse afuera, convivir, aprender a mantener una casa que no es un tema menor", comenzó y sumó que "fue muy difícil, no sabía que hacer, hablaba con todo el mundo, y pensaba en que tenia mi estudio, mi trabajo, y me daba cosa dejar todo pero lo hice porque no es fácil una relación a distancia".