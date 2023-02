Silvina, la mamá de Alexis Mac Allister, habló sobre la escandalosa separación de su hijo: "A Ailén la conocemos de chica"

"Con Ale hablo continuamente, con Javier (su padre) lo acompaños en todo. Está bien y tranquilo, él es un chico tranquilo", se sinceró. Y amplió: "Vi algunas cosas que pasaron en los programas pero de todo lo que escuché hay algunas cosas que no son tan así como se dicen. La fecha que yo sé fue el 28 de diciembre la ruptura de la relación".

Embed

"Con Camila siempre hubo una relación hermosa entre ellos, ella lo acompañó estos años. Las parejas tienen intimidad y a veces son así, como todos los seres humanos", explicó la madre del futbolista.

Y remarcó: "Para que Alexis haya tomado esta determinación es porque fue en el momento que lo tenía que tomar y tendrá sus motivos. Más allá de que la decisión la tomó Alexis es doloroso porque tenían un vínculo hermoso".

"Nos sorprendió a todos porque a Ailén la conocemos de chica, conocemos a sus padres, yo no tengo contacto con ella y tengo la mejor, todos somos de Villa del Parque. Impacta por esto, porque hay un vínculo de amistad y se transforma en otra cosa. Él no se lo dijo directamente a Camila", comentó sobre la actual relación de su hijo con Ailén Cova.

Y cerró: "No me dijo que hubiese un detonante, seguramente la pareja no estaría bien. Nos juntamos después con Camila y estaba mal, lógico, estaba triste".

Alexis Mac Allister.jpg

Ailén Cova, de íntima amiga a novia de Alexis Mac Allister

En LAM, América Tv, Yanina Latorre contó qué fue lo que habló con la ex de Alexis Mac Allister, Camila Mayan, y cómo se encuentra hoy.

"Ailén Cova no es la mejor amiga de ella, es la mejor amiga de él, y hay fotos de varios encuentros y momentos compartidos", contó la angelita sobre la tercera en discordia.

"El ex novio de Ailén no lo puede creer. Eran un grupo unido y lo que dicen ahora es que se la lleva a vivir a Inglaterra", sumó Estefi Berardi.

"Ella nunca sospechó nada, y lo que dicen sobre las propiedades es mentira, ella no tienen ninguna intención de hacer quilombo", dijo, y añadió que "está muy triste porque es el amor de su vida".

"Fue después de la gloria, y ella me dijo ahora que lo pienso el estaba frío durante e mundial, distante, pero no lo quería molestar por este tema del Mundial", cerró Yanina, y reveló que de algún modo asesoró con respecto a sus derechos dado que pasó muchos años en Europa junto al futbolista.