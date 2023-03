Jimena Barón defendió a Romina de Gran Hermano 2022: "Si fuera Romino nadie..."

En este contexto, Jimena Barón la defendió públicamente de las críticas que recibió Romina por haber ingresado al reality tanto tiempo y dejar a sus hijas, tema que desde que comenzó el programa la participante fue foco de críticas por parte del público.

"Yo vi los Oscars, pero me encantan los 4 finalistas de GH. Romina es lejos a la que más juzgan y despedazan acá arafue, una parte de mí amaría que salga ganadora tipo Lara Croft, pero les tengo cariño a los 4 y me alegraría que gane cualquiera", comentó la cantante en Twitter.

jimena baron gh.jpg

"También pienso que si Romina fuera Romino nadie pensaría en qué hacen las hijas sin él y sería simplemente un caso más de un papá que intenta cumplir su sueño", remarcó Jimena.

Y luego, sobre el resto de los participantes en juego, analizó: "Juli y su Celia Shakira me hace morir de risa y lejos de parecerme una boluda, me parece encantadora".

"Entiendo que Marcos no tenga picante y que hoy el picante sea un condimento sagrado en la televisión pero a mí eso mismo me resulta su fuerte, es un corazón bueno, noble, de esos que no se ven seguido en la tele. Y Nacho por alguna razón es como si fuera Momo de grande y simplemente lo quiero por eso", cerró Jimena.

romina.jpg

Una de las hijas de Romina de Gran Hermano 2022 intentó pegarle a Caramelo: la campaña que comenzó en redes

En medio de la profunda emoción, se vivió un momento de pequeña tensión cuando una de las hijas más chicas de Romina Uhrig amagó con pegarle a Caramelo, uno de los perros de la casa de Gran Hermano 2022, luego de levantarlo como si fuera un peluche.

Cabe recordar que las niñas son muy chicas (Mía de 12 años, Felicitas 3 y Nina 1). Al ser alertada de esa situación con la mascota, la participante le llamó la atención a una de ellas.

"Bueno, despacito con Caramelito amor eh", le dijo Romina a sus pequeñas. "No, hija", le volvió a repetir. "Ay, le quiere pegar a Caramelo", le alertaron justo a la ex diputada.

Lo cierto es que este comportamiento de la pequeña para con el perro generó un gran revuelo en el público y en las redes se remarcó sobre el futuro de la mascota una vez finalizado el programa y pidieron que la ex diputada no adopte al animal por lo que se observó el lunes al aire por cómo trató una de sus hijas a Caramelo.