Cande Ruggeri aseguró estar colapsada por la maternidad: "Es un desafío heavy"

"El tema de ser madre es complicado. Es un desafío heavy, no es eso que te lo pintan tan de color de rosa", reveló la futura esposa de Nicolás Maccari en diálogo exclusivo con PrimiciasYa. Al tiempo que confió sincera que "si bien es lo más lindo del mundo, porque cuando se levanta y me dice 'mamá' y me da un beso me muero de amor, la verdad es que es un desafío. Todos los días te pone a prueba la paciencia, el tiempo que hay que dedicarle a ellos".