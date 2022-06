Cande Ruggeri está embarazada: su papá, Oscar, lo contó en televisión sin querer

Como todo padre orgulloso de su hijos, el cabezón Oscar Ruggeri siempre demostró debilidad por su hija mujer, Cande Ruggeri, con quien hasta se animó a participa del Bailando por un sueño. Así, por estas horas el ex futbolista no se aguantó y contó desde la pantalla de ESPN que Cande está esperando su primer hijo. "¡Voy a ser abuelo! No sé si lo podía decir", disparó sonriente el ex futbolista.