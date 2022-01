"¿Conocen algún tratamiento para el pelo que saque un poco el volumen?", le preguntó Cande a sus seguidores.

Embed

La joven aclaró que no volvería a hacerse una alisado porque su experiencia fue pésima. "No quiero hacerme el alisado porque te lo hace mierda al pelo. Me arruinó todo el pelo", detalló.

Cande indicó que, después de esa mala experiencia, tuvo que ponerse extensiones. "¡Pelada estaba! Por eso, ahora tengo un montón de extensiones", sentenció.

¿Cande Tinelli y Coti Sorokin están separados?

¿Cande Tinelli y Coti Sorokin están separados? Esa es la pregunta que muchos se hicieron en las redes sociales tras un sugestivo mensaje, que publicó la hija de Marcelo Tinelli.

La joven reposteó una frase del psicólogo mexicano Axel Ortiz y desató todo tipo de especulaciones sobre su relación con el artista.

“No ahogues lo que amas, deja que quien vaya junto a ti use sus alas sin ti, que ame su libertad, que vuelva a ti porque eres su mejor lugar”, dice el mensaje que difundió Cande en sus historias en Instagram.

Pero eso no fue todo. En la misma historia, la hija de Marcelo TInelli acotó: “Ojalá algún día lo entiendas”.