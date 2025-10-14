Morena Rial recibió una inesperada noticia en la cárcel que empeora su economía

Morena Rial

“Morena Rial gana mucho dinero con sus redes sociales por la cantidad de seguidores que tiene y por la comunidad que construyó. Está promocionando casinos, que son de los que mejores pagan, en dólares. Arriba de 2.000 dólares por historia”, comentó al respecto.

En ese momento, el abogado de la influencer había comentado sobre la situación: “Morena no tiene teléfono en la unidad. Si hay una persona que maneja sus redes, la responsabilidad objetiva no es de ella”.

Además, el abogado Fito Vaqué comentó respecto del tema: “Respecto a la publicación de los casinos, hay una gran discusión porque no son, a veces, legales en Argentina y son legales afuera. Entonces, lo que dice el que publicita un casino es ‘yo lo estoy publicitando para mis seguidores de afuera’“.

Morena Rial

Qué dice el alarmante diagnóstico del Servicio Penitenciario sobre la salud de Morena Rial

La semana pasada, Alejandro Cipolla reveló el preocupante dictamen médico constatado por los profesionales del Servicio Penitenciario de la Unidad 51 de Magdalena sobre la salud de Morena Rial.

"Ella tiene una patología psiquiátrica que le genera una personalidad autodestructiva”, detalló uno de los abogados de la joven en charla con el ciclo Mujeres Argentinas (El Trece).

Y el letrado, que también es amigo de hace años de Morena, amplió sobre ese diagnóstico: “Esto ya ha sido comprobado por personal del servicio penitenciario, que se mantiene dentro de un informe reservado. Solo repito palabras que ya se dieron a conocer en la prensa”.

Cipolla destacó que Morena pasa por un difícil momento a nivel emocional en medio de su detención en la cárcel. “Está quebrada, sí, es obvio. Está quebrada en el primer cumpleaños del hijo. La semana pasada estábamos hablando para ver cómo lo íbamos a organizar, porque iba a ser conjunto con el bautismo. Hay muchos sentimientos desencontrados”, indicó el abogado.

Por su parte, el otro abogado de hija de Jorge Rial, Martín Leiro, advirtió que Morena está“muy afectada emocionalmente” así como también confirmó que está “en tratamiento” mientras avanza el proceso judicial.