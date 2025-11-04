La letal respuesta de Cande Tinelli a su hermana Juanita Tinelli en medio del escándalo familiar

"Perdí el miedo a quedarme sola desde que me di cuenta que hago todo sola desde hace mucho tiempo", disparó la segunda hija del conductor y empresario televisivo en una de sus historias virtuales de Instagram en clara referencia al posteo de su hermana, poniéndose en la misma vereda de Marcelo y en la contraria de a Juanita y su mamá Paula Robles, quien salió bancar a hija y a pegarle metafóricamente a su exmarido.

Vale señalar que por estas horas Cande se encuentra en Punta del Este con su padre y otros integrantes del clan grabando algunas escenas de la segunda temporada del reality familiar, en el que mostrarán la despedida de la casa esteña en la que pasaron tantísimos momentos dado que Marcelo Tinelli acaba de venderla, como consecuencia de una serie de malas decisiones económicas que lo ponen hoy frente a una compleja situación financiera.

La familia de Marcelo Tinelli atraviesa días turbulentos luego del explosivo mensaje que Juana Tinelli compartió el fin de semana. En medio del revuelo, salió a la luz la contundente frase que el conductor le habría dicho a su hija tras la exposición pública del conflicto.

Durante una entrevista con Intrusos (América TV), Soledad Aquino —madre de Micaela y Candelaria Tinelli— fue tajante al expresar su desconfianza sobre el relato de la joven. “Pienso que lo inventó para llamar la atención. Para mí nunca la llamaron. Perdón, pero para mí no es verdad”, declaró sin rodeos.

La ex pareja del presentador también dio detalles sobre cómo se desencadenaron los hechos y sobre su actual vínculo con él. “Si fuese tan grave el tema, Marcelo no se hubiese ido a Punta del Este. Yo estoy participando en el reality; el jueves había un almuerzo programado y se suspendió por el tema de Juanita”, explicó.

Fue entonces cuando Rodrigo Lussich aportó más información sobre lo sucedido. “A mí lo que me cuentan es que el escándalo se desató entre el miércoles y el jueves, durante la grabación del reality en el cual Juana ya no participa porque se bajó. Ella llegó con todo el tema de la amenaza, se armó un escándalo impresionante, se suspendió la grabación y Tinelli le dijo: ‘Tenés 22 años, si querés andá y denuncialo’”, relató el conductor.

Aquino, presente en ese momento, confirmó el episodio. “Estaba yo ahí”, aseguró, y cuestionó la manera en que se hizo público el tema. Lussich agregó: “Alguien de la familia dijo ‘lo quiso joder a Marcelo de caprichosa. No le creen. Y además, ella no quiso entregar el celular’”.

Finalmente, Aquino reafirmó su postura y marcó su descontento con la exposición mediática del conflicto familiar. “Me parece desagradable la manera. Esto se habla internamente, me parece una falta de respeto”, concluyó.