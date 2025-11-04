Se supo por qué la China Suárez regresa a la Argentina: el motivo involucra a Benjamín Vicuña y sorprendió a todos

Embed

Qué detalle del regalo de Mauro Icardi a la China Suárez encendió la polémica

El exclusivo bolso Louis Vuitton que Mauro Icardi le obsequió a la China Suárez volvió a estar en el centro de la escena. Esta vez, no por el precio ni por el gesto romántico detrás del regalo, sino por un detalle en su fabricación que generó una catarata de críticas hacia la actriz en redes sociales.

“Entienden que moría por este bolso, era edición limitada y no había más, dije ‘Bueno, ya fue’. ME LO MANDÓ A FABRICAR. Llegué a casa y estaba ahí en el sillón”, había presumido la ex Casi Ángeles en sus redes sociales, acompañando sus palabras con imágenes del exclusivo accesorio.

En las últimas horas, la cuenta de El Ejército de LAM reveló información sobre el origen del bolso que encendió la polémica: el artículo estaría hecho con piel de becerro. “¿El bolso al final no era edición limitada? ¿El bolso se realiza con Piel de Becerro?”, escribieron en X, dejando abierta la puerta a la controversia.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Varios usuarios recordaron que Suárez se ha manifestado como vegetariana y defensora de los animales. “Menos mal que era vegetariana, ¿no?”, “Y después la Tati haciéndose la protectora de animales”, “El color era limitado, lean bien la información”, “¿Por qué no le caen a Wanda que tiene como 100 carteras?”, fueron algunos de los comentarios que se replicaron en la plataforma.