Mica Tinelli se metió en el drama de su hermana Juanita y fue tajante: "Dejen de..."
En un posteo en sus redes sociales, Mica Tinelli se reifrió a las amenazas que recibió Juanita y fue contundente con su opinión.
3 nov 2025
Siguen apareciendo señales sobre la fuerte interna que atraviesa la familia Tinelli. Después del descargo público de Juana Tinelli, quien reveló haber recibido amenazas y manifestó su desacuerdo con algunas decisiones de su padre, otros miembros del clan comenzaron a mostrar su postura, aunque sin referirse directamente al conflicto.
En las últimas horas, quien tomó la palabra fue Mica Tinelli, la hija mayor de Marcelo Tinelli, que compartió un mensaje sugestivo en sus redes sociales. A través de una historia de Instagram, Mica publicó una frase en inglés que podría traducirse como “estoy demasiado calmada como para ser arrastrada por tu caos”. La publicación llamó rápidamente la atención de sus seguidores, quienes interpretaron que podría estar dirigida a su hermana menor.
Entre los mensajes que recibió, uno de los usuarios le preguntó directamente: “¿Esto es para Juana? Qué raro todo”. Lejos de esquivar la consulta, Mica decidió compartirla en sus historias y aclarar su postura de manera contundente: “Si hay algo que no hago es subir cosas que tengan que ver con mi vida privada, con la intimidad. ¿Cómo voy a subir eso para alguien de mi familia? Se están comiendo una peli tremenda”.
La empresaria agregó un mensaje más reflexivo, donde subrayó la importancia de preservar ciertos asuntos en el ámbito privado: “Las cosas que tenga que hacer o decir las voy a hacer, pero en privado, como tiene que ser. Dejen de sacar sus propias conclusiones, porfa, y más si ni siquiera me conocen. Gracias”. Con esto, buscó dar por cerrada la especulación sobre posibles indirectas hacia su hermana.
El mensaje de Mica no pasó desapercibido, sobre todo teniendo en cuenta que ella es la única de la familia con el apellido Tinelli que Juana sigue en Instagram. Este detalle fue interpretado por muchos como una señal de que, a pesar de las diferencias, las hermanas mantienen un vínculo cercano.
Horas antes, Marcelo Tinelli también se había referido al tema, reconociendo que toda la familia está recibiendo amenazas y que se trata de un asunto delicado que prefieren mantener alejado del foco mediático.
Mientras el conflicto familiar sigue generando comentarios en las redes, Mica Tinelli intentó poner paños fríos y dejar claro que, al menos de su parte, no habrá más mensajes encriptados ni indirectas públicas sobre lo declarado por Juana Tinelli.
¿Por qué Juana Tinelli se mostró llorando en sus redes?
En julio de 2025, Juanita Tinelli decidió romper con la perfección que suelen mostrar las redes sociales y compartió un video en el que se la ve llorando, profundamente angustiada. Pero también mostraba determinación: quería hablar de lo que muchos prefieren callar: el dolor emocional, la vulnerabilidad y la importancia de mostrarse auténtico.
La hija de Marcelo Tinelli, conocida por mantener un perfil bajo y cuidar sus apariciones públicas, sorprendió con esta publicación que rápidamente se volvió viral. En el video, grabado mientras viajaba por ruta, se la ve llorando, sin filtros ni maquillaje, mientras acompaña la imagen con un mensaje honesto y conmovedor que abrió el debate sobre la salud mental y la presión emocional que enfrentan los jóvenes.
“Esto soy yo, en esta etapa de mi vida. Uso y muestro esto porque quizás a alguien le ayude, o quizás no. Esto soy yo, en esta etapa de mi vida, sabiendo y reconociendo muchas cosas”, comienza el texto que acompaña el clip.
Juanita habló con sinceridad sobre un momento emocionalmente difícil, reconociendo que el dolor puede sentirse tan intenso que parece interminable, aunque en el fondo sabe que es pasajero. Su intención, según explica, es que quienes atraviesen situaciones similares no se sientan solos: “Nunca me mostré vulnerable, pero…”.
En un entorno donde cada publicación está cuidadosamente calculada, la joven decidió mostrar el otro lado de la moneda, exponiendo su vulnerabilidad y ofreciendo un testimonio honesto sobre lo que muchas veces permanece oculto.