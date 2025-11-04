La terrible reacción de Pampita ante un asqueroso hábito de Marcela Kloosterboer: "Asearse"

“Igual, qué elasticidad para que te llegue el dedo gordo a la boca, ¿o no?”, observó la conductora sorprendida ante la maniobra corporal de la actriz en la foto. Y Martín Arévalo comentó entre risas: “Puro pilates, elongación".

Y Pampita remarcó ácida ante esa asquerosa acción de la actriz: “Bueno, primero hay que asearse bien para hacer esto, ¿no?, digo yo...”. Y Marcelo Polino disparó: “Innecesario”.

marcela kloosterboer asquerosa costumbre

Pampita aclaró su polémica charla con Evangelina Anderson sobre las botineras

Pampita y Evangelina Anderson protagonizaron un polémico idea y vuelta al aire en Los 8 escalones (El Trece) donde hablaron del pasado sentimental de la ex de Martín Demichelis y lo que fue su vida en Inglaterra acompañando al padre de sus hijos.

Allí, se refirieron al término de botineras y se generó un gran revuelo. En ese contexto, la conductora habló con SQP (América Tv) y aclaró el sentido de esa conversación con la modelo donde muchos lo tomaron como un palito para la China Suárez, pareja del futbolista Mauro Icardi.

"Está cortado el clip, no está hasta el final. Nunca hablo mal de otra mujer", aclaró rápidamente Carolina Ardohain. Y remarcó para no dejar ninguna duda: “Después, cualquier mujer que posterga sus sueños y sus ilusiones para acompañar al otro, para que brille, esté tranquilo y tenga a su familia a su lado en todas las decisiones, la verdad es que es groso. Las aplaudo de pie”.

“Sé lo que hay detrás, lo que es criar sola a chicos en un país que no es el tuyo, lejos de tu familia y amigos; contener al otro para que sus sueños se hagan realidad, postergarse. Todos mis respetos para las botineras”, expresó firme Pampita trazando un paralelismo con situaciones pasó ella durante la crianza de sus hijos.