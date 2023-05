Cande Tinelli habló del proyecto que la une a Coti Sorokin y de una posible reconciliación con el músico

"Trabajé con él en la canción que voy a sacar" detalló y agregó que también tienen una canción juntos que seguramente sacarán más adelante. "Depende de cómo siga todo, pero tengo la mejor con él", explicó sonriente pero cauta.

En tanto, tras pedirle al cronista de Intrusos que la prensa deje de encajarle novios, Cande Tinelli se refirió a las versiones de reconciliación con el cantante de Color esperanza. "A nivel humano ya estamos re reconciliados y está todo más que bien. A nivel pareja, todavía no sé... Lo dejo recontra abierto y se los dejo a su criterio", lanzó entre risas.

Por último, la it girl señaló: "Tuvimos un relación larga, muy intensa y no es tan fácil a veces... Hay que hacer un duelo y... bueno, vamos a ver qué pasa. Vivo el día a día", dejando la puerta abierta para apostar una vez más al amor junto al cantante.

Cande Tinelli y una inesperada crítica a Gianinna Maradona por su relación con Daniel Osvaldo

Pese a que ya forman una pareja consolidada, la relación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo sigue dando que hablar.

Resulta que la hija de Diego Maradona era íntima amiga de Jimena Barón, la ex del cantante, y su vínculo amoroso con Osvaldo fue muy cuestionado.

Como si fuera poco, Jimena le dedicó un picante tema a Gianinna llamado La Araña cuya letra dice, entre otras frases: "¿Quién iba a imaginar? Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba".

Cande Tinelli

Consultada por la decisión de Gianinna de salir con el ex de su amiga, Cande Tinelli respondió de manera contundente: "Una pata de lana". Pero luego, en una nota con Socios del espectáculo, arrojó: "No tengo nada en contra de Dalma ni de Gianinna Maradona pero yo nunca le haría eso a una amiga. Me muero antes".

"Yo lo hubiera hablado antes con ella porque, si es una verdadera amiga, te va a entender", cerró Cande Tinelli dando a entender que la hija del Diez no habría actuado bien.