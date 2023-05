Las explosivas fotos de Cande Tinelli en una nueva app para adultos con contenido erótico

CANDE TINELLI CONTENIDO ERÓTICO 2.jfif

"Hola amores este es mi único canal. Si te unís a mi OnlyFans te haré un regalito", promete y confiesa: "Soy Cande, tengo 32, y me abrí un Only para divertirme y conocer gente piola".

El valor del contenido que ofrece la diseñadora es de 3,5 dólares mensuales, con una promoción con un 90% de descuento por 31 días. Además, ofrece paquetes por 89,25 dólares por tres meses, 146 seis meses o una suscripción anual de 210 dólares, con una bonificación del 50%.

Hace apenas una semana, Cande Tinelli preocupó a sus seguidores al anunciar que tuvo una recaída en su bulimia, y no estaba pasando por un buen momento. Lo cierto es que gracias a la terapia y al equipo médico que la acompaña, Cande logró dar un mensaje esperanzador para todos los que pasan por una situación así: "Yo estoy bien, ya estoy acostumbrada. Tengo una enfermedad hace bastante tiempo, que es la bulimia. Lo hice porque me parecía que estaba bueno mostrar que a mi también me pasa. También poder contarlo y que no sea un tabú el tema de la salud mental. Que se animen a hablar", confesó en Intrusos (América TV)

Marcelo Tinelli habló sobre la enfermedad que sufre Cande: "Me parece muy valiente..."

Cande Tinelli enfrentó desde sus redes sociales las críticas que muchas veces recibe a través de crueles comentarios que no hacen más que lastimar gratuitamente. Fue allí donde contó que está pasando por una recaída de la bulimia que padece desde su adolescencia, para todos los que comentan sobre su figura sin saber. Y ahora su papá, Marcelo Tinelli, salió a apoyarla.

Es así, que este martes desde un móvil con Intrusos (América TV) durante las grabaciones de las promociones del Bailando 2023, el conductor televisivo no tuvo prurito en hablar del tema y lo importante del mensaje que dejó Lelé para quienes lastiman a personas que pueden estar atravesando un problema de salud, como el de ella.

Ante la consulta de Flor de la V sobre la cuestión, Marcelo admitió que "Es un tema que atraviesa a nuestra familia desde hace mucho tiempo, y que lo viene llevando muy bien". Así como reveló que Cande "Ha tenido momentos mejores y otros peores [porque] es algo que va y viene muchas veces".

Y con relación al posteo de su hija, el director artístico de América TV señaló: "Me parece que fue muy valiente de parte de ella asumirlo públicamente porque ayuda a un montón de gente que también muchas veces se siente discriminada o atacada". Y remarcó que esos comentarios sobre la figura del otro "Pueden molestar, joder y herir mucho a las personas que por ahí van llevando un tema tan difícil como la bulimia o la anorexia".