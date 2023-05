Cande Tinelli habló sobre su enfermedad y fue terminante: "Todos fingimos..."

Embed

Por otra parte, en referencia a su salud, explicó: "Yo estoy bien, ya estoy acostumbrada. Tengo una enfermadad hace bastante tiempo, que es la bulimia. Lo hice porque me parecía que estaba bueno mostrar que a mi también me pasa. También poder contarlo y que no sea un tabú el tema de la salud mental. Que se animen a hablar".

"Gran mensaje el que diste, porque viste que son temas que no se tocan con tanta facilidad", le dijo el notero a Cande. Y ella le respondió: "Todos fingimos medio demencia, pero hace un rato lo decía: la anorexia y la bulimia son enfermedades muy solitarias, y es clave poder hablar. Ahí, lo aceptás. Es importante el apoyo de tu familia".

En otra parte de la nota, el notero quiso saber si estaba soltera y ella lo afirmó. También le preguntó a la cantante si se veía de acá a unos meses en pareja y respondió: "No, estoy bien por ahora. Me quiero dedicar a mí ahora".

La fuerte confesión de Cande Tinelli sobre su salud: "Tuve una recaída"

Después de la reacción alérgica que sufrió en España por la que terminó internada de urgencia según lo contó ella misma desde sus Instagram Stories, en las últimas horas Cande Tinelli volvió a recurrir a sus redes sociales para hablar nuevamente de su salud.

“Me dicen que tengo la cara hinchada y desfigurada. Se ríen. Se burlan ¿Me molesta? No. ¿Me influye? No. Pero porque hago terapia constantemente y también voy al psiquiatra hace muchos años”, escribió la hija de Marcelo Tinelli cansada de tanto hater.

Al tiempo que hizo su más sincera y valiente confesión al contar que otra vez atraviesa problemas de alimentación. “Solo quiero aclarar que tengo una recaída en mi bulimia, estoy pasando por un momento cho&o. Por eso estoy así”, reveló.

“A mí, que sufro esto hace años, ya no me duelen estos comentarios porque estoy acostumbrada. Pero cuidado a quien le dicen este tipo de cosas, porque quizás está atravesando una enfermedad mental o física y ustedes le arruinan un poco más la cabeza”, alertó Cande a quienes critican sin pensar el daño que pueden generar.

Asimismo, poniéndose en el lugar de los otros, Lelé concluyó con un mensaje para tener presente: “Pueden herir. Pueden provocar cosas sin querer muy feas. ‘Sé impecable con tus palabras’. Bye”.