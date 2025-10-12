Cuál fue el duro diagnóstico que recibió Sofía Pachano en su embarazo

Sofía Pachano se encuentra atravesando uno de los momentos más importantes de su vida: la llegada de su primer hijo. Embarazada de cinco meses, la actriz comparte a diario el día a día de la evolución del crecimiento de su pancita.
Sofía Pachano recibió un fuerte diagnóstico en su embarazo y expuso su tristeza.
Sin embargo, no todo es tan fácil para la hija de Aníbal Pachano. En las últimas horas, le detectaron una enfermedad gestacional que la obligó a cambiar repentinamente su dieta.
Según los datos que dio la actriz y conductora, estaría transitando por una diabetes gestacional, ya que le dio mal el análisis de glucosa. Estos valores se traducen en la eliminación de azúcares y harinas de su dieta hasta que nazca su hijo.
Visiblemente afectada por la noticia, Sofía contó: “Ya lloré un montón y puse canciones tristes en el auto, porque qué garcha tener que hacer dieta en el embarazo”.
Acto seguido, aprovechó que su bebé comenzó a moverse para recurrir a su humor característico. “¿Vos entendés todas las renuncias que está haciendo tu madre desde el vientre? ¿Y tu padre está renunciando al vino acaso? No, a nada. Tu madre ahora no puede comer ni una facturita, ni uvas”, indicó dejando en claro que deberá de buscar otros métodos de nutrición libre de gluten y azúcares agregados.
Asimismo, teniendo en cuenta las deducciones y conjeturas que sacaron los usuarios sobre el último antojo que tuvo, Pachano explicó: “Chicos, las uvas no fueron las culpables, ese fue un antojo nuevo, de las últimas 48 horas. Fue todo lo otro del mes, me clavé un montón de cosas. Estaba muy descocada”. Con esta frase, dejó entrever que las malas decisiones alimenticias que adoptó la llevaron a tener complicadas consecuencias.
Hace unos meses cuando se supo la noticia, en LAM (América TV), Ángel de Brito contó que habló con Sofía Pachano y le confirmó que estaba en la dulce espera.
"Un beso grande a Sofía! ¡Está embarazada de 12 semanas! Ya se puede contar. Estaba esperando los resultados de un estudios. Finalmente, la noticia se filtró. Me escribió Sofía, le pregunté y me dijo: 'ya se puede confirmar'", detalló el conductor.
En sus redes sociales, Sofía subió un video muy emotivo, donde está junto a su pareja, mostró la pancita y manifestó su felicidad por la noticia. "¡Estamos embarazados!", dice en una parte del posteo, que la hija de Pachano hizo especialmente para sus fieles seguidores.