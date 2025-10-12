Cuál fue el duro diagnóstico que recibió Sofía Pachano en su embarazo

Acto seguido, aprovechó que su bebé comenzó a moverse para recurrir a su humor característico. “¿Vos entendés todas las renuncias que está haciendo tu madre desde el vientre? ¿Y tu padre está renunciando al vino acaso? No, a nada. Tu madre ahora no puede comer ni una facturita, ni uvas”, indicó dejando en claro que deberá de buscar otros métodos de nutrición libre de gluten y azúcares agregados.

Asimismo, teniendo en cuenta las deducciones y conjeturas que sacaron los usuarios sobre el último antojo que tuvo, Pachano explicó: “Chicos, las uvas no fueron las culpables, ese fue un antojo nuevo, de las últimas 48 horas. Fue todo lo otro del mes, me clavé un montón de cosas. Estaba muy descocada”. Con esta frase, dejó entrever que las malas decisiones alimenticias que adoptó la llevaron a tener complicadas consecuencias.

Embed

El tierno video de Sofía Pachano mostrando la pancita de embarazo

Hace unos meses cuando se supo la noticia, en LAM (América TV), Ángel de Brito contó que habló con Sofía Pachano y le confirmó que estaba en la dulce espera.

"Un beso grande a Sofía! ¡Está embarazada de 12 semanas! Ya se puede contar. Estaba esperando los resultados de un estudios. Finalmente, la noticia se filtró. Me escribió Sofía, le pregunté y me dijo: 'ya se puede confirmar'", detalló el conductor.

En sus redes sociales, Sofía subió un video muy emotivo, donde está junto a su pareja, mostró la pancita y manifestó su felicidad por la noticia. "¡Estamos embarazados!", dice en una parte del posteo, que la hija de Pachano hizo especialmente para sus fieles seguidores.