Sofía Pachano y Santiago Ramundo revelaron el sexo de su bebé de la forma más dulce y emotiva

La publicación generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en expresar su alegría y dejar mensajes llenos de amor y entusiasmo. Comentarios como “Me encanta cómo dieron la noticia”; “Qué hermosa manera de contarlo”; “¡Vamos los pibes!”; “A esperar al príncipe”; “Felicitaciones por la noticia y la creatividad”; “Muchas felicidades con ese hijo por venir” inundaron el posteo, celebrando la originalidad del anuncio y el dulce momento que atraviesa la pareja.

¿Por qué el embarazo de Sofía Pachano generó preocupación entre sus seguidores?

Sofía Pachano está viviendo una etapa trascendental en su vida: la espera de su primer bebé. Con cinco meses de embarazo, la artista comparte constantemente en sus redes cómo va creciendo su panza y cómo transcurre esta experiencia única.

Pero el camino no está exento de obstáculos para la hija de Aníbal Pachano. En los últimos días, recibió un diagnóstico médico que la obligó a modificar de forma abrupta su alimentación.

Tal como lo comunicó ella misma, los resultados de su prueba de glucosa no fueron los esperados, lo que indicaría que está cursando una diabetes gestacional. Esto implica que deberá eliminar por completo el consumo de harinas y azúcares hasta el momento del parto.

Conmovida por la situación, Sofía expresó: “Ya lloré un montón y puse canciones tristes en el auto, porque qué garcha tener que hacer dieta en el embarazo”.

Luego, aprovechó que sintió los primeros movimientos de su hijo para hacer uso de su característico sentido del humor. “¿Vos entendés todas las renuncias que está haciendo tu madre desde el vientre? ¿Y tu padre está renunciando al vino acaso? No, a nada. Tu madre ahora no puede comer ni una facturita, ni uvas”, comentó entre risas, dejando en claro que deberá adaptar su dieta a opciones sin gluten ni azúcares añadidos.

Por otro lado, frente a las especulaciones que surgieron en redes sobre su último antojo, Sofía aclaró: “Chicos, las uvas no fueron las culpables, ese fue un antojo nuevo, de las últimas 48 horas. Fue todo lo otro del mes, me clavé un montón de cosas. Estaba muy descocada”. Con estas palabras, reconoció que sus elecciones alimenticias recientes no fueron las más acertadas y que eso derivó en este nuevo desafío de salud.