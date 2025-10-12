Sofía Pachano y Santiago Ramundo revelaron el sexo de su bebé de la forma más dulce y emotiva

En las últimas horas, Sofía Pachano emocionó a sus seguidores al anunciar el sexo del bebé que espera junto a su pareja, el actor Santiago Ramundo.
A través de sus redes sociales, Sofía Pachano y su pareja Santiago Ramundo anunciaron el sexo del bebé que esperan.
La noticia fue compartida a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde incluyó una serie de imágenes en blanco y negro y a color, en las que se la ve abrazada a Santiago mientras sostiene un diario con un titular que no deja lugar a dudas: "¡Extra, extra! ¡Es varón!".
“¡Es varón! Le damos la bienvenida a un nuevo canillita a la familia paterna. Mientras que en la familia materna nos preparamos para comprar los derechos de ‘Newsies: El Musical’”, escribió la influencer, con su característico humor y ternura.
Y agregó divertida: “Pd.: no pregunten nombre porque no tenemos, seguirá siendo bebé Millas por ahora”, el apodo con el que ya todos llaman al pequeño por venir, y que se ha convertido en una forma cariñosa de referirse al nuevo integrante de la familia.
La publicación generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en expresar su alegría y dejar mensajes llenos de amor y entusiasmo. Comentarios como “Me encanta cómo dieron la noticia”; “Qué hermosa manera de contarlo”; “¡Vamos los pibes!”; “A esperar al príncipe”; “Felicitaciones por la noticia y la creatividad”; “Muchas felicidades con ese hijo por venir” inundaron el posteo, celebrando la originalidad del anuncio y el dulce momento que atraviesa la pareja.
Sofía Pachano está viviendo una etapa trascendental en su vida: la espera de su primer bebé. Con cinco meses de embarazo, la artista comparte constantemente en sus redes cómo va creciendo su panza y cómo transcurre esta experiencia única.
Pero el camino no está exento de obstáculos para la hija de Aníbal Pachano. En los últimos días, recibió un diagnóstico médico que la obligó a modificar de forma abrupta su alimentación.
Tal como lo comunicó ella misma, los resultados de su prueba de glucosa no fueron los esperados, lo que indicaría que está cursando una diabetes gestacional. Esto implica que deberá eliminar por completo el consumo de harinas y azúcares hasta el momento del parto.
Conmovida por la situación, Sofía expresó: “Ya lloré un montón y puse canciones tristes en el auto, porque qué garcha tener que hacer dieta en el embarazo”.
Luego, aprovechó que sintió los primeros movimientos de su hijo para hacer uso de su característico sentido del humor. “¿Vos entendés todas las renuncias que está haciendo tu madre desde el vientre? ¿Y tu padre está renunciando al vino acaso? No, a nada. Tu madre ahora no puede comer ni una facturita, ni uvas”, comentó entre risas, dejando en claro que deberá adaptar su dieta a opciones sin gluten ni azúcares añadidos.
Por otro lado, frente a las especulaciones que surgieron en redes sobre su último antojo, Sofía aclaró: “Chicos, las uvas no fueron las culpables, ese fue un antojo nuevo, de las últimas 48 horas. Fue todo lo otro del mes, me clavé un montón de cosas. Estaba muy descocada”. Con estas palabras, reconoció que sus elecciones alimenticias recientes no fueron las más acertadas y que eso derivó en este nuevo desafío de salud.