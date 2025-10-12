Thiago Medina disfrutó de su primer paseo familiar tras recibir el alta médica: el tierno video

Embed

¿Cómo fue el emotivo mensaje de Daniela Celis a Thiago Medina después de su recuperación?

Hablar de un milagro no parece exagerado al contar la recuperación de Thiago Medina, quien logró salir adelante tras un accidente devastador que lo dejó al borde de la muerte y lo mantuvo en estado crítico durante 28 días, peleando por su vida.

El exparticipante de Gran Hermano 2022, cuya historia personal siempre estuvo marcada por la resiliencia, vivió uno de los momentos más difíciles de su vida. Luego del violento accidente de tránsito que sufrió en la localidad de Moreno, fue hospitalizado de urgencia con un cuadro gravísimo, y durante varios días su familia y amigos temieron un desenlace fatal.

A pesar del panorama desalentador, Thiago sorprendió a todos con su fortaleza y su deseo de seguir adelante. Su cuerpo respondió de manera positiva a los cuidados médicos, y aunque el proceso fue largo y complejo, logró recuperarse. La noticia de su alta médica conmovió a miles de personas en redes sociales, especialmente a Daniela Celis, quien no se despegó de su lado en ningún momento y acompañó cada paso del padre de Laia y Aimé.

Conmovida por el reencuentro, Daniela decidió publicar un emotivo posteo en sus redes, donde compartió fotos nunca vistas de Thiago con sus pequeñas, desde el nacimiento de las gemelas hasta el emotivo momento en que volvieron a abrazarse tras casi un mes separados por la internación.

Junto a las imágenes, Celis escribió un mensaje cargado de gratitud y emoción, acompañado por la canción “Pa”, de Tini Stoessel, dedicada a su padre en un momento de salud delicado: “Gracias Dios. Gracias a cada profesional del hospital. Gracias a cada uno que pidió por Thiago. Gracias a vos por no dejarnos”. Un testimonio que refleja la intensidad de lo vivido y la alegría de tenerlo nuevamente en casa.