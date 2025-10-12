A24.com

EMOTIVO

Thiago Medina disfrutó de su primer paseo familiar tras recibir el alta médica: el tierno video

Tras semanas de incertidumbre y una recuperación que conmovió a todos, Thiago Medina volvió a disfrutar de un momento en familia.

12 oct 2025, 19:56
thiago medina paseo con las hijas
thiago medina paseo con las hijas

Después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida, Thiago Medina volvió a sonreír. Tras permanecer 28 días internado en terapia intensiva por un grave accidente en moto, el exparticipante de Gran Hermano compartió este domingo un instante de felicidad: su primer paseo familiar al aire libre.

El joven de 22 años salió a caminar por el barrio privado donde vive junto a Daniela Celis, acompañado por sus hijas gemelas, Aimé y Laia. Julieta Poggio fue quien registró el momento, lo compartió en sus historias de Instagram y lo musicalizó con “Sunday Morning” de Maroon 5.

En el video se puede ver a Thiago caminando con sus hijas, en lo que fue su primera salida pública desde que recibió el alta médica.

El reencuentro con sus hijas había ocurrido apenas dos días antes, cuando Thiago dejó el hospital. Las gemelas lo esperaban con los brazos abiertos, y el video de ellas corriendo hacia su papá, entre sonrisas y lágrimas, conmovió a todos en redes sociales.

¿Cómo fue el emotivo mensaje de Daniela Celis a Thiago Medina después de su recuperación?

Hablar de un milagro no parece exagerado al contar la recuperación de Thiago Medina, quien logró salir adelante tras un accidente devastador que lo dejó al borde de la muerte y lo mantuvo en estado crítico durante 28 días, peleando por su vida.

El exparticipante de Gran Hermano 2022, cuya historia personal siempre estuvo marcada por la resiliencia, vivió uno de los momentos más difíciles de su vida. Luego del violento accidente de tránsito que sufrió en la localidad de Moreno, fue hospitalizado de urgencia con un cuadro gravísimo, y durante varios días su familia y amigos temieron un desenlace fatal.

A pesar del panorama desalentador, Thiago sorprendió a todos con su fortaleza y su deseo de seguir adelante. Su cuerpo respondió de manera positiva a los cuidados médicos, y aunque el proceso fue largo y complejo, logró recuperarse. La noticia de su alta médica conmovió a miles de personas en redes sociales, especialmente a Daniela Celis, quien no se despegó de su lado en ningún momento y acompañó cada paso del padre de Laia y Aimé.

Conmovida por el reencuentro, Daniela decidió publicar un emotivo posteo en sus redes, donde compartió fotos nunca vistas de Thiago con sus pequeñas, desde el nacimiento de las gemelas hasta el emotivo momento en que volvieron a abrazarse tras casi un mes separados por la internación.

Junto a las imágenes, Celis escribió un mensaje cargado de gratitud y emoción, acompañado por la canción “Pa”, de Tini Stoessel, dedicada a su padre en un momento de salud delicado: “Gracias Dios. Gracias a cada profesional del hospital. Gracias a cada uno que pidió por Thiago. Gracias a vos por no dejarnos”. Un testimonio que refleja la intensidad de lo vivido y la alegría de tenerlo nuevamente en casa.

