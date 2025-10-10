Wanda Nara abandonó la promo de MasterChef Celebrity tras la mención a la China Suárez: "Hasta acá llegamos"

El remate fue aún mejor. Se quejó de tener que soportar "un montón de clavo de olor arriba de un cordero", a lo que Wanda le preguntó si eso era una tortura, y el jurado respondió ironizando con Suárez: "Una tortura china".

El diálogo continuó con un tono divertido, cuando Wanda preguntó sorprendida: "¿Perdón, Martitegui? ¿Cómo dijo?", y Donato intervino para aclarar con humor: "Quiso decir oriental". "Hasta acá llegamos hoy", actúa Nara abandonando la escena.

La situación cerró con la intervención de Betular, quien le puso la guinda de humor: "Les dije que no hagan chistes".

Qué pasó en la promo del maní de MasterChef Celebrity

Telefe ya está listo para el regreso de MasterChef Celebrity. Tanto los jurados —Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis— como la conductora, Wanda Nara, ya comenzaron la cuenta regresiva para el inicio de una nueva temporada de la competencia culinaria más famosa del país.

Con Wanda al frente del programa, se espera que el ciclo mantenga su estilo cargado de emoción y entretenimiento. Aprovechando la previa, el canal lanzó una promo del regreso que combina humor, tensión y un toque de picante, incluyendo un guiño al polémico episodio del video del "maní" relacionado con Mauro Icardi, que sigue generando comentarios entre el público.

En la publicación de Instagram, el canal de las pelotitas confirmó la fecha de estreno y detalló quiénes estarán al mando del programa: "La cuenta regresiva empezó. Desde el lunes 13 de octubre la cocina más famosa del país vuelve a encenderse. Participantes listos para todo, emociones al límite y platos que lo cambian todo. Así regresa la competencia que todos esperan: MasterChef Celebrity con la conducción de Wanda Nara y grandes jurados: Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis".

El video promocional, sin embargo, es donde se observa un giro divertido. Wanda adopta el rol de psicóloga para sus tres colegas: "Yo no suelo dar terapia grupal. Pero por ustedes voy a hacer una excepción", dice la mediática con su característico tono.

"Mire, doctora, es que nosotros venimos de situaciones muy traumáticas", comenta Donato, mientras Martitegui aporta: "Son errores imperdonables".

Hasta ese momento, todo parecía dentro de lo esperado, pero la situación cambia con la intervención de Betular, que aporta su cuota de humor: "La gente está muy mal, doctora", dice, siguiendo el tono de sus colegas. Luego, hace referencia al recordado video de la expareja de Nara y pregunta: "¿Es maní?" Ante la sorpresa de Wanda, insiste: "¿Puedo?", a lo que ella responde: "Sí, claro".

Con esta estrategia, el canal busca generar expectativa y mantener la curiosidad del público, mezclando risas, tensión y guiños a situaciones que aún permanecen en la memoria de los espectadores, preparando el terreno para una temporada que promete emociones fuertes desde el primer día.