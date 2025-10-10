A24.com

Nada de chiste

Wanda Nara abandonó la promo de MasterChef Celebrity tras la mención a la China Suárez: "Hasta acá llegamos"

MasterChef Celebrity decidió subir la apuesta e incorporó a la China Suárez en la promo del certamen culinario. La reacción de Wanda Nara quedó registrada ante los ojos del jurado.

10 oct 2025, 18:22
Wanda Nara abandonó la promo de MasterChef Celebrity tras la mención a la China Suárez: "Hasta acá llegamos"

No, ella no aparece pero si su apodo. Tras haber lanzado varias promos anticipando el inicio de la nueva temporada, MasterChef Celebrity (Telefe) decidió subir aún más la apuesta e incorporar al picante juego a la China Suárez, enemiga pública de la conductora, Wanda Nara.

Primero fue el famoso episodio del maní, luego la palta, y ahora se sumó la promo de la llamada “tortura china”, en la que bromean con la actual pareja de Mauro Icardi mientras la mediática parece divertirse con este tipo de material para atraer televidentes. Su reacción, al final, demuestra lo bien que la está pasando en la previa al comienzo, que será el lunes 13 de octubre.

Martitegui fue consultado por la "psicóloga" Nara sobre su estado de ánimo y respondió: "Preocupado, no, indignado. Tengo que soportar pasar por una estación y que alguien esté metiendo el pan en la salsa, y queden los pedazos que la hacen incomible".

Siguiendo el juego, explicó que a veces les pide a los participantes que hagan ñoquis y se encuentra con "una masa informe de papa cruda y harina incomible", o con alguien que arroja "un puñado de albahaca en una pizza".

El remate fue aún mejor. Se quejó de tener que soportar "un montón de clavo de olor arriba de un cordero", a lo que Wanda le preguntó si eso era una tortura, y el jurado respondió ironizando con Suárez: "Una tortura china".

El diálogo continuó con un tono divertido, cuando Wanda preguntó sorprendida: "¿Perdón, Martitegui? ¿Cómo dijo?", y Donato intervino para aclarar con humor: "Quiso decir oriental". "Hasta acá llegamos hoy", actúa Nara abandonando la escena.

La situación cerró con la intervención de Betular, quien le puso la guinda de humor: "Les dije que no hagan chistes".

Qué pasó en la promo del maní de MasterChef Celebrity

Telefe ya está listo para el regreso de MasterChef Celebrity. Tanto los jurados —Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis— como la conductora, Wanda Nara, ya comenzaron la cuenta regresiva para el inicio de una nueva temporada de la competencia culinaria más famosa del país.

Con Wanda al frente del programa, se espera que el ciclo mantenga su estilo cargado de emoción y entretenimiento. Aprovechando la previa, el canal lanzó una promo del regreso que combina humor, tensión y un toque de picante, incluyendo un guiño al polémico episodio del video del "maní" relacionado con Mauro Icardi, que sigue generando comentarios entre el público.

En la publicación de Instagram, el canal de las pelotitas confirmó la fecha de estreno y detalló quiénes estarán al mando del programa: "La cuenta regresiva empezó. Desde el lunes 13 de octubre la cocina más famosa del país vuelve a encenderse. Participantes listos para todo, emociones al límite y platos que lo cambian todo. Así regresa la competencia que todos esperan: MasterChef Celebrity con la conducción de Wanda Nara y grandes jurados: Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis".

El video promocional, sin embargo, es donde se observa un giro divertido. Wanda adopta el rol de psicóloga para sus tres colegas: "Yo no suelo dar terapia grupal. Pero por ustedes voy a hacer una excepción", dice la mediática con su característico tono.

"Mire, doctora, es que nosotros venimos de situaciones muy traumáticas", comenta Donato, mientras Martitegui aporta: "Son errores imperdonables".

Hasta ese momento, todo parecía dentro de lo esperado, pero la situación cambia con la intervención de Betular, que aporta su cuota de humor: "La gente está muy mal, doctora", dice, siguiendo el tono de sus colegas. Luego, hace referencia al recordado video de la expareja de Nara y pregunta: "¿Es maní?" Ante la sorpresa de Wanda, insiste: "¿Puedo?", a lo que ella responde: "Sí, claro".

Con esta estrategia, el canal busca generar expectativa y mantener la curiosidad del público, mezclando risas, tensión y guiños a situaciones que aún permanecen en la memoria de los espectadores, preparando el terreno para una temporada que promete emociones fuertes desde el primer día.

