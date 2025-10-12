Nico Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández: "Es de hace días"

En otro tramo de la entrevista, el actor reflexionó sobre su forma de vivir los vínculos y cómo ha cambiado su mirada con el tiempo: "Cuando yo me vuelva a enamorar o esté con alguien, me conocen, me van a ver. Porque si hay algo que hago es vivir. Me encanta vivir la vida. Porque es algo que aprendí en esta vida con la cantidad de cosas que me han sucedido. Muy buenas, pero otras muy difíciles. Es que es un instante la vida, que te cambia en un segundo, ¿viste? Entonces trato de vivirla. Cuando yo tenga ganas de formalizar con alguien o empezar algo, me van a ver. Me van a ver porque nunca me escondí y no lo voy a hacer. Me gusta mucho vivir la vida. Sí, lo que aprendí por ahí es que quiero reguardar más mi intimidad. En mi anterior relación fui de compartir muchísimo. Soy así, soy muy extrovertido. Soy esto".

Con estas declaraciones, Nico dejó en claro que está atravesando una etapa de transición, priorizando su bienestar y su libertad emocional, sin apuros ni etiquetas.

¿Qué detalles reveló Yanina Latorre sobre la historia de amor entre Nico Vázquez y Dai Fernández?

La conductora de Sálvese quien pueda (América TV), Yanina Latorre, reveló nuevos detalles sobre el presunto vínculo sentimental entre Nico Vázquez y su compañera de elenco, Dai Fernández. Según trascendió, estarían muy cerca de oficializar su relación.

“El riñón de la vida de Nico Vázquez me contó, me jura y me perjura que el vínculo no venía de antes. Que hará 15 días que hay algo bastante fuerte entre Nico Vázquez y Dai. Parece ser que esta mujer, de verdad, se convirtió en su momento en su mejor amiga. Él estuvo muy roto”, comenzó relatando Yanina, dejando entrever que el acercamiento entre ambos habría surgido recientemente.

Más adelante, Latorre se refirió al difícil momento emocional que atravesó el actor tras su ruptura con Gimena Accardi: “No sé si se acuerdan pero este Nico no es el mismo que vimos hace un mes o dos cuando fue la separación. Tuvo un año muy malo porque él quería recomponer la pareja y la que no quería recomponer la pareja era Gimena. Diferencia de tiempos. Después aceleró todo la hipotética infidelidad que se enteró”. Según la panelista, Nico habría intentado salvar la relación, pero no encontró reciprocidad.

En cuanto al ambiente laboral, Yanina aseguró que ya circulaban sospechas entre sus colegas del teatro sobre una posible relación entre Nico y Dai: “Dicen que en el teatro todo el mundo desconfiaba o creía que pasaba algo porque pasaban muchas horas en el camarín encerrados. Ella lo consolaba y lo contuvo muchísimo”. La cercanía entre ambos habría despertado comentarios entre quienes los rodean.

También mencionó que Nico está atravesando un proceso terapéutico intenso, y que su psicólogo le habría sugerido abrirse a nuevas experiencias: “Hace poco él cuenta, está con mucha terapia, y en un momento el terapeuta le empezó a recomendar que salga y conozca gente, porque quedó muy amigo con Gimena y no es sano”. La amistad con su ex habría sido un obstáculo para avanzar emocionalmente.

Para cerrar, Latorre compartió una reflexión que, según ella, surgió de charlas íntimas entre Nico y sus amigos más cercanos: “Parece que con los amigos hablando se dio cuenta de que no tenía ganas de salir de joda y conocer minitas, que la mina era Dai”. Esa conclusión habría sido clave para que el actor se permitiera explorar un nuevo vínculo.

Aunque ninguno de los involucrados hizo declaraciones públicas al respecto, los rumores se intensifican y todo apunta a que la relación podría oficializarse en cualquier momento.