GRAN TRISTEZA

Se conocieron impactantes detalles sobre la muerte de Diane Keaton

La actriz Diane Keaton, una de las más queridas de Hollywood. murió este sábado a los 79 años, según confirmó el portavoz oficial de la familia.

12 oct 2025, 07:30
La legendaria actriz Diane Keaton murió este sábado a los 79 años en California, Estados Unidos. La noticia fue confirmada por allegados de la familia a la revista People.

Si bien los cercanos a la artista eligieron no dar detalles sobre lo ocurrido y pidieron privacidad en este momento tan complicado, en las últimas horas se conocieron datos reveladores en medio de las especulaciones sobre las causas del fallecimiento.

El medio estadounidense TMZ publicó que una fuente en el Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó que fueron a la casa de Diane a las 8:08 de la mañana del sábado y que una ambulancia trasladó a una persona a un hospital local.

“Nuestras fuentes nos informan que Diane fue la persona a la que se llevaron en la ambulancia”, aseguraron. Por lo pronto, nadie cercano a la actriz confirmó o desmintió esa información. Hasta el momento su círculo cercano mantiene el hermetismo.

Según comentó una fuente en diálogo con People, Keaton no estaba bien de salud en el último tiempo:Su declive fue muy repentino, lo cual fue desgarrador para todos los que la amábamos. Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu”.

Diane Keaton

Cuál fue el último posteo que hizo Diane Keaton antes de morir

Tras conocer la dolorosa noticia, miles de fans alrededor del mundo le dejaron tiernos mensajes a Diane Keaton en su último posteo de Instagram, que data de abril de este año.

En la foto se ve a la actriz sonriente junto a su inseparable perro, “Reggie”, para celebrar el “Día Internacional de la mascota”, en colaboración con una marca de productos pensados para el bienestar animal.

“Una verdadera leyenda. Gracias por tu talento, tu dedicación a los animales y tu carisma. Vamos a extrañarte”, ”QEPD Reina. Gracias por las maravillosas películas y tu risa contagiosa y genial", “Estoy destrozado por esta noticia. Me encantó tu trabajo y tu amable espíritu divertido. Descansa en paz”, “Estoy shockeada y triste. No puedo creer que se haya ido”, “No estaba preparado para esto” y “No tengo palabras, todavía no puedo creerlo”, fueron algunos de los comentarios que recibió el posteo.

Diane Keaton

     

 

