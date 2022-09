Cande Tinelli y Coti Sorokin: trascendieron los motivos por los que se terminó la relación

En LAM, América TV, hablaron del tema y Fernanda Iglesias reveló los motivos del final de la relación. “Lo que pasa es que terminó mal la relación. Ayer me contaban un poquito y parece que él era medio celoso y la hinchaba bastante a Cande y ella medio que se lo sacó de encima”, dijo la panelista.

“Entonces, si se lo sacó de encima, no lo va a querer tener al lado trabajando”, analizó Iglesias por el lugar que tienen en el programa.

Cande y Coti se conocieron a fines de 2019 en un concierto que dio el músico. El flechazo fue inmediato, y supieron estar juntos pese a la diferencia de edad, el cantante tiene 49 años y la hija de Marcelo Tinelli 31.

Cande Tinelli sobre su separación de Coti Sorokin: "Los hombres son todos unos bol..."

Luego de tanto esquivarle a las declaraciones, finalmente este martes en LAM (América TV), Cande Tinelli confirmó definitivamente su separación de Coti Sorokin.

"Hay un impasse, esta todo bien igual, pero prefiero no hablar", dijo la diseñadora afirmando la ruptura, y confesó: "Me siento bien conmigo misma, que es lo más importante. Me agarró bien parada".

Al ser consultada sobre su presencia en Canta Conmigo Ahora, sin el cantante, aclaró: "Él estuvo con la gira. Ahora volvió, se tenía que ir por esos compromisos".

"Yo me quise quedar porque me quería comprometer con mi viejo, el laburo. Quería ser responsable y estar hasta el final. Si es que se puede", continuó.

Al referirse a los posteos románticos que realizó Coti, la it gil dijo entre risas, “está muy posteador… es que los hombres son tan bolu…”, y aseguró quererlo mucho y haber finalizado la relación en muy buenos términos.