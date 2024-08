Cansado del escándalo con Tamara Pettinato, Beto Casella hizo un drástico anuncio

“Hoy ya me colmé. En El Diario de Mariana, que la quiero mucho; Vernaci opinó, Trebucq, todos. A partir de este momento, suspendo notas, móviles, visitas a piso y tema varios”, dijo Beto con megáfono en mano.

Al tiempo que agregó molesto: “Se suspenden todos los temas: Tamara Pettinato, Yuyito con el presidente, cómo veo la nueva gestión de Gallardo. No hablo de nada. No me molesten por 20 días. Déjenme tranquilo”.

Fue allí que sus compañeros le preguntaron por qué decía eso y Casella aseguró: “porque yo soy muy bueno, también. Me esperan (los noteros) y me bajo. Se suspendan temporalmente los móviles y las notas. No me pregunten por nadie. No quiero hablar de nadie”.

Por último, Beto Casella disparó picante al asegurar: “Les termino haciendo el programa. Una cosa es que haya una consulta pertinente, una duda, pero hacen medio bloque conmigo. Produzcan un poquito”.

Tamara Pettinato

Beto Casella le respondió con todo a la Negra Vernaci y aclaró su conflicto con Tamara Pettinato

El conductor Beto Casella le respondió este miércoles a la periodista Elizabeth Vernaci, quien lo criticó por su conflicto con Tamara Pettinato en Bendita (El Nueve).

Un cronista de DDM (América TV) le comentó a Casella los duros comentarios que hizo Vernaci y el comunicador expresó: "Entonces estará pensando Vernaci así, que es una pu... Tamara. No es lo que yo pienso".

"Yo lo expliqué quinientas veces y de hecho hablando a la cámara dije: 'yo a Tamara no la echo, lo lamento si hay gente que se va de la audiencia'. Después siguieron pasando cosas, hubo discrepancias con la producción y demás. Acá no careteamos nada. Que la gente se haga cargo de su propia cabeza, de cómo ve las cosas y cómo actuarían ellos. Yo actuó en soledad porque acá nadie del canal está participando", explicó.

Y agregó: "En su momento la idea de tomarnos unos días me parecía una idea buena y a Tamara no. Empezó una serie de idas y vueltas, de renuncias y de discusiones con la producción y así estamos ahora".

"¿No hay nada definido todavía con esa situación? De hecho, salió hace unos minutitos. Creíamos que capaz estaban charlando, haciendo las paces. ¿La cruzaste a ella en los pasillos?", le preguntó el notero. "No, ni la crucé ni nos mandamos mensajes. Hay una discrepancia fatal: ella cree que la maltratamos en los programas cuando ella todavía no volvía. Por ahí ella cree que no deberíamos haber abordado el tema y la respeto. Yo tengo que pensar en el contenido del programa. Creo que lo tratamos con bastante respeto y jamás haciéndole una imputación porque es un tema personal", le respondió.

"El que tiene todas las explicaciones para dar es el que fue Presidente o pseudo presidente o lo que hayamos tenido durante cuatro años. Nadie puso el foco en Tamara. Acá hay un tema que fue feo, para mucha gente irritante pero no legal ni del punto de vista de género", aseguró.

Por último, remarcó: "Un machirulo le dice a Tamara: ‘vení a romper el silencio en Bendita’. Le dije: hay que hacer lo que le haga bien a tu cabecita y a tu salud, hablá donde quieras. El que dice eso no me conoce. Me pareció que el día que volvió y le dedicamos un rato del programa a ella, no quería hacer una carnicería. Cuidamos hasta cómo la ponchamos".