Caramelito Carrizo reveló la última voluntad de su hermano Martín: "Me pidió..."

Luego recordó: "El día que murió había estado acariciándolo una hora y media en la habitación de la clínica. Después me pidieron que dejara la habitación porque ya le estaba costando respirar. Me fui, pero como había quedado la puerta un poquitito abierta, me paré ahí para que él me siguiera mirando, para que no estuviera solo cuando partiera".

martin carrizo 4.jpg Martín Carrizo, hermano de Caramelito.

Ahora, en un diálogo con La Nación, Caramelito explicó: “Fue la dignidad absoluta. Él me seguía preservando, no me decía lo mal que estaba. Yo quería verlo y él no me lo permitía… hasta que a la 1:30 de la mañana me escribe la cuidadora para que fuera a la guardia”.

Ya en la intimidad de ese espacio, la panelista de A la tarde mantuvo una charla muy profunda con Martín: “Y yo voy, lo miro y le digo que se quede tranquilo. ‘Tranquilo, tranquilo, no vamos a hacer nada que no quieras’”.

Así llegó el momento en que su hermano le solicitó que no fuercen nada desde la mecánica de las máquinas y que solo le den la libertad de transitar naturalmente el trance. “En el último tiempo él me decía: ‘me quiero curar o me quiero ir, no me hagan más cosas’. Y el familiar más cercano es el que decide qué se hace, si se lo intuba, si se lo asiste con oxígeno… y yo firmé que no. Porque no era su deseo. Yo le dije a la médica: ‘Yo no voy a decidir nada, esto lo decide él’”, narró.