Carlos Perciavalle dio detalles de su historia de amor con su futuro marido: "Al principio nos..."

“Lo conozco hace 23 años, ha sido productor mío en todas las temporadas que hice en el Uruguay. Hemos tenido una relación maravillosa, me hace reír mucho, me pone de buen humor. Yo hace años digo que la clave para una pareja, para que realmente surja el amor, resplandezca y vibre es: reírse”, explicó Perciavalle.

“Porque la droga, el sexo y el rock N’ roll pasan pero la risa queda siempre”, aseguró Carlos. “Es un Superman”, acotó Luis Ventura. “Es más que un Superman, es un super varón, un superdotado, un super hombre con un humor maravilloso. Nos reímos de la mañana a la noche”, le respondió.

Ahí, la presentadora le consultó: “¿Te gustó desde siempre Jimmy? Porque por un largo tiempo fue tu productor ¿Hubo un quiebre o te gusto de movida?”. “Al principio nos divertíamos mucho, él fue el único productor que me vino a contratar hace 23 años, me llamó la atención y me hizo reír. Hicimos muchísimas temporadas en las que iban a ser solo dos días y terminaron siendo tres meses”, detalló.

“Él tiene una relación muy buena con la gente que nos rodea, con su familia y con la mía. Hubo propuesta de casamiento gracias a un amigo nuestro, Gustavo Descalzi que nos dijo: ‘Ustedes se tienen que dejar de embromar y casarse’ así que yo le propuse, me arrodillé y le hice la propuesta formal”, concluyó Perciavalle.

Embed

Se supo qué famoso ofició de celestino entre Fátima Florez y Javier Milei

Fue este lunes feriado cuando se conoció una noticia que una vez más une al mundo de la farándula y la política a nivel sentimental: el inesperado romance entre Fátima Florez y Javier Milei.

Y si bien tras la bomba que explotó Marina Calabró desde Lanata sin filtro (Radio Mitre) en la que hizo referencia a la noche que se conocieron en el programa de Mirtha Legrand en diciembre pasado, el periodista Gustavo Descalzireveló en A la tarde (América TV) el nombre del "celestino" en esta relación.

Lo cierto es que, tras advertir que ya el sábado le había llegado la explosiva información, el movilero uruguayo compartió en la pantalla de América un video exclusivo en el que puede verse de espaldas a Carlos Perciavalle felicitando a Javier Milei por la confirmación de su relación con la imitadora.

Javier Milei Fátima Florez Carlos Perciavalle.jpg

“Todas las cosas buenas que pensaba de vos y de nuestro futuro. Los quiero mucho” se escucha decir a Perciavalle, al tiempo que alcanza a oirse la voz de Milei responder “Gracias Carlos, sos muy generoso. Pero mirá, bueno, te dimos la primicia”, desde el otro lado de la línea.

Así, tras emitir las imágenes, Descalzi deslizó “Voy a decir que habría actuado como celestino. Carlos Ernesto Perciavalle sabe de esto hace un tiempo y me parece que Luis Ventura también tenía un dato con el 540 este. Estábamos en la misma línea trabajando tratando de saber quién podía tener la mayor información”.