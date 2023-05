Carlos Perciavalle acusó a Nacha Guevara de usar a Susana Giménez y disparó: "Todos necesitamos..."

Perciavalle, entonces, super amigo de ambas dijo: “Yo creo que son las dos divinas, son dos diosas. Nacha es un poquito mayor que Susana, por unos meses, unas semanas, unos días. Susana es una reina, Nacha también...”.

“Me encanta que estén disgustadas o que sean noticia, porque entre las dos juntan como 400 años: es una cosa maravillosa que la gente a los 400 años tenga todavía energía para pelearse y para discutir. Sobre todo porque Nacha está por estrenar un espectáculo en la calle Corrientes, Nacha en Pijama, que le va a ir brutal”, lanzó entre risas.

“Y a Susana siempre le va a brutal, porque ella es la reina de corazones, la número 1, la número 01. Está antes que todo el mundo. Además, todos cuando precisamos un poco de publicidad, ¿a quién recurrimos? A la buena, vieja y querida Susana Giménez”, admitió Perciavalle.

“Si Susana no es una estrella internacional, es porque quizás no quiso, porque tenía demasiado que hacer en Buenos Aires, siempre tuvo que llenar los teatros. Acá mismo, en el Enjoy, llenó el teatro todos los días. Yo tardé semanas en venir porque no me podían poner una butaca en primera fila, estaba repleto. Y más internacional que triunfar en Punta del Este, no hay”, dijo en referencia a lo que había dicho Nacha en la radio.

Y destacó: “Nunca fueron juntas en la misma salida, siempre me preguntaba Susana: ‘¿Quién va a estar?’. Y Nacha lo mismo”. Para cerrar, contó que ellas “nunca se disputaron un amor, nunca les gustó el mismo tipo de hombre. Tuvieron muchos ambas, pero no”.

En Polino Auténtico: Íntimo (Radio Mitre), el programa de Marcelo Polino, la actriz criticó a la diva de los teléfonos por las opiniones que ha tenido sobre la situación de la Argentina. "A Susana la veo poco porque está perdida allá por las estepas", comenzó.

"Se la critica mucho porque se fue a vivir a Uruguay. 'Se ganó la plata en la Argentina y se fue a Uruguay'. ¿Vos qué mirada tenés de eso?", le preguntó el periodista. "Cada uno tiene derecho a vivir donde se le antoja. Si hizo su dinero legítimamente, puede vivir donde se le antoja, regalarlo, comprarse diez tapados de bison, no sé, que haga lo que quiera. Ahora, no me gusta cuando critica a la Argentina, que le ha dado tanto. Ella es lo que es gracias a la Argentina, no es una estrella internacional. Entonces ahí, no me gusta", lanzó Guevara.

La actriz de La Mary ha sido crítica con el Gobierno de Alberto Fernández y ha opinado de todo un poco y uno de los temas que ha tocado fue la inseguridad. "A mí lo que más me duele es la inseguridad, ¿Cómo es posible que maten a la gente y no pase nada? No puede ser, no se puede creer", había dicho la conductora en su momento. "Acá la gente cree que puede avasallar a todo el mundo. Es una pena porque en todos los países cuando te ven con un auto divino te dicen 'enjoy (disfrutá), qué lindo auto'... Ahora porque les han llenado la cabeza, en el único país en el que está mal trabajar y ser rico, es la Argentina. No lo toleran", había agregado.

Por último, Susana había sostenido: "Yo creo que la gente lo tiene que entender, inclusive lo de los planes y lo demás. Ojalá todo cambie porque este país es tan grande, tan poderoso, tan rico, la gente no lo puede creer cuando le contás cómo está. Te dicen: 'ustedes con todo lo que tienen: el campo, las vacas, el granero del mundo'. Es increíble pero es así".