Carmen Barbieri habló sobre su escandalosa pelea con Yanina Latorre: "No me gustó ese..."

Luego de ver la nota en la que le decía a la panelista de LAM (América TV): "¡Estúpida! ¡Sos estúpida! ¡Tarada! ¿Por qué no mirás bien lo que hacíamos? Jugábamos", Carmen afirmó: "Me arrepiento de reaccionar así... pero la verdad es que me da bronca que no entiendan el humor, que nadie estaba lastimando a nadie".

"No me gustó ese enojo, no me quedo bien yo, yo no quedo bien", reflexionó la conductora. Tiempo atrás, Yanina Latorre había criticado a Barbieri por las bromas que le había hecho a su hijo y a Estefi Berardi sobre la supuesta infidelidad a Sofía Aldrey.

Carmen Barbieri sorprendió al revelar que Fede Bal está viviendo con ella: el motivo

En los últimos días la relación entre Fede Bal y Carmen Barbieri tuvo algunos idas vueltas. Lo cierto es que luego de los fuertes dichos de la conductora sobre la ex novia de su hijo, el actor se mostró enojado y disconforme con la actitud de su mamá.

En medio de este suceso, Federico volvió a vivir con su mamá de forma temporal, y aunque Carmen intentó guardar el secreto para no tener más conflictos con su hijo, sus compañeros de programa la mandaron al frente en el aire de Mañanísima (El Trece).

“¿Es cierto que tu hija ha vuelto a la casita de sus viejos?”, deslizó Diego Ramos. “Si, ahora está durmiendo en mi casa. En su dormitorio, porque cuando se fue quedó todo perfecto", confesó la conductora.

En eso, explicó que todo fue una consecuencia de los destrozos que causó el temporal. “No, no volvió porque me extrañaba", bromeó y explicó: "Volvió porque se le voló el techo”.

“Tuvo un problema en el techo, además eso le trajo estar sin luz y no se puede bañar. Entonces estaba fastidioso, pero como tanta gente que aún no le ha vuelto la luz”, sumó Santiago del Azar que tuvo comunicación con el actor.