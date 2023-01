Carmen Barbieri habló de su salud en Intrusos y dio detalles sobre el episodio que sufrió

En ese marco, Carmen le envió un audio al periodista, y dio más detalles sobre su salud: "En el día de ayer, que falté, me sentía con temblor, chuchos de frío y por eso llamamos la ambulancia, y el doctor me dijo que estaba tomando calmantes muy fuertes para el dolor de mi brazo y eso pudo hacer una intoxicación en mi panza"

"Hoy me siento mejor y mañana voy a ir a trabajar, pero hay que tener cuidado con los calmantes", adelantó Carmen, y expresó su preocupación sobre el abuso de los calmantes.

Embed

Susto y preocupación por la salud de Carmen Barbieri

Carmen Barbieri terminó el 2022 con el pie izquierdo después de la caída que sufrió en la calle mientras paseaba a su mascota, lo que devino en una internación y varias consecuencias en uno de sus brazos que aún está en recuperación, comenzando así el nuevo año con algunos problemitas de salud.

Sucede que en las últimas horas, la actriz y conductora sufrió un bajó de presión que preocupó a todos, y por supuesto primeramente a ella. Así, este miércoles al comienzo de Mañanísima (Ciudad Magazine) pudo verse a Pampito y Estefi Berardi haciéndose cargo de la conducción del programa.

"Hoy Carmen decidió quedarse un día más en casa. Sabemos que ayer estaba con la presión baja. Está con muchos medicamentos por el tema del brazo, muchos calmantes. Los calmantes le hicieron mal. El médico le dijo que los cortara", explicó entonces visiblemente serio el periodista.

Embed

"A ver, yo ayer hablé con Carmen, supongo que se puede contar porque ella cuenta todo, realmente, el panorama fue tétrico. Ella me dijo: 'Pensé que me estaba dando un acv'", reveló Pampito sorprendiendo así a su compañera.

"Ayer hablé con Carmen y me dijo que se asustó porque me dijo que no podía hablar. No se podía parar de la cama y ahí la llamó a Penca, que es su secretaria, y ahí fue la ambulancia para la casa. Si bien está bien, no es una pavada. No tiene nada, no corre peligro pero se llevó un susto muy grande", concluyó el colaborador de Carmen Barbieri.