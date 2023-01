Susto y preocupación por la salud de Carmen Barbieri: "El panorama fue tétrico, pensó que..."

"Hoy Carmen decidió quedarse un día más en casa. Sabemos que ayer estaba con la presión baja. Está con muchos medicamentos por el tema del brazo, muchos calmantes. Los calmantes le hicieron mal. El médico le dijo que los cortara", explicó entonces visiblemente serio el periodista.

estefi-berardi-carmen-barbieri-y-pampito.jpg Carmen Barbieri junto a Estefi Berardi y Pampito, sus compañeros de Mañanísima (Ciudad Magazine).

"A ver, yo ayer hablé con Carmen, supongo que se puede contar porque ella cuenta todo, realmente, el panorama fue tétrico. Ella me dijo: 'Pensé que me estaba dando un acv'", reveló Pampito sorprendiendo así a su compañera.

"Ayer hablé con Carmen y me dijo que se asustó porque me dijo que no podía hablar. No se podía parar de la cama y ahí la llamó a Penca, que es su secretaria, y ahí fue la ambulancia para la casa. Si bien está bien, no es una pavada. No tiene nada, no corre peligro pero se llevó un susto muy grande", concluyó el colaborador de Carmen Barbieri.

El comentario sin filtro de Carmen Barbieri a Estefi Berardi cuando confirmó su separación

A mediados de diciembre pasado, Estefi Berardi tomó la palabra en el ciclo Mañanísima, Ciudad Magazine, y sorprendió a todos al contar una reciente noticia sobre su presente sentimental. La panelista admitió que hace unos días se había separado del político Mauricio Colello después de tres años juntos y que fue ella quien tomó la decisión.

"Sí, me separé. Pero yo estoy re bien. Me separé hace poquito. Tomé la decisión hace un tiempo. No es de un día ara el otro. Es algo que se venía hablando", dijo Estefi Berardi, causando la sorpresa de sus compañeros de ciclo. Además, aseguró que el fin del noviazgo con Mauricio Colello se dio armoniosamente y sin conflictos: "Terminamos bien. Fue la semana pasada".

carmen barbieri estefi berardi.jpg

Carmen Barbieri se mostró sorprendida con la noticia que dio su compañera, quien admitió que esta decisión la venía procesando hace bastante tiempo y los primeros días del último mes del año decidió el fin del noviazgo. Lo cierto es que también llamó la atención el comentario que le hizo actriz a Estefi Berardi apenas contó de su reciente separación.

“¿Ya lo contaste en otro lado?”, indagó la conductora, instantes después que la panelista le dijo que estaba separada hace poco. Y Berardi contestó: “No, no lo conté en ningún lado, no lo iba a contar igual”. A lo que Mariano Caprarola acotó: “Las mujeres toman su tiempo y hacen un duelo antes de separarse”. Y entonces la conductora lanzó sin filtros: “Y los hombres no se separan nunca y te siguen cagan…”.