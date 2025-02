Carmen Barbieri la llamó "irrespetuosa" y Graciela Alfano irrumpió indignada en su programa

“Carmencita, ¿cómo estás, mi amor? Ay, me pasaron un video del final de tu programa, que realmente me dejó muy sorprendida porque en ningún momento, digamos, lo que vos viviste no es lo que, digamos, yo quise comunicar. Vos sabés que se escuchaba tremendamente mal. Majo tenía unos auriculares que escuchaba, yo tenía uno que se escuchaba pésimo. A Matías lo escuché por pedacitos”, se la oyó de entrada.

Y tras asegurarle que no quiso estropearle el programa, que le dio el móvil con todo su amor, le aclaró el tema de la edad. “Después con respecto a la edad mi amor, cómo te voy bardear por la edad si yo soy más vieja, yo siempre defiendo a las mujeres a la edad, de ninguna manera lo tomes así por favor”, deslizó elocuente.

Al tiempo que le hizo saber: “Yo estoy pasando un momento difícil porque es una separación. Yo estoy poniendo todo lo mejor de mí de mi alma, de mi persona y la verdad me hubiera gustado me gustaría apoyo por tu parte, que te consideré siempre como mi amiga, no nos vemos mucho pero siempre fue la mejor onda”.

Tras oír con detalle las palabras de Afano, Carmen Barbieri aceptó sus disculpas al aire y también se disculpó con ella. "Te entiendo que está pasando un mal momento, un año de relación que se corte así de golpe”, confió pero arremetió: “El dolor no es el mismo, Graciela, pero es un dolor. La separación siempre es un dolor, son feas. Y además te pido disculpas, Graciela, por decirte maleducada. Voy a decir que sos un poquito irrespetuosa, pero no maleducada”.

La respuesta de Graciela Alfano al picante descargo de Carmen Barbieri

Fue así que minutos después de que Carmen Babieri la llamase "irrespetuosa", Graciela Alfano se comunicó con Majo Martino para hablar con la conductora y aclarar el entredicho.

Lo cierto es que en medio de la conversación, la conductora de El Trece quiso saber cómo estaba anímicamente Grace tras su ya sabida separación, lo que la quebró emocionalmente.

“Anímicamente, mirá, yo sufrí, la verdad, sufrí un golpe, nunca me haré la banana, por más que salimos y hacemos cosas. En fin, salimos adelante porque somos personas que hemos pasado por cosas, pero los duelos se hacen. No se hacen por el otro, si te engañó, si te traicionó, si esto, si lo otro, no importa el otro. Lo importante es uno y de nuevo dar lugar a las emociones de uno. Yo hay momentos que me caigo, hay momentos me dolió”, confesó entonces Alfano.

En ese momento, Federico Seeber se percató que a la exvedette se le entrecortaba la voz por lo que intervino remarcando que Graciela "se emocionó". “Tranquila, no quiero que llores. Escuchame, el tiempo, el tiempo lo cura, pero hay que pasarlo, hay que pasarlo”, le aconsejó entonces Carmen dejando de lado cualquier malentendido.

“El tiempo, Carmen, y los amigos. Este amigo que me saca a la mañana y me dice, ‘vamos, vamos, que hay que correr, vamos, que hay que hacer esto’”, fue la sincera respuesta de Graciela que derivó en una emotiva reflexión de la conductora. “Entonces, sos millonaria porque tenés amigos. Los amigos son tan importantes”, concluyó Barbieri olvidando por completo el entredicho.