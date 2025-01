Carmen Barbieri estalló de furia contra Graciela Alfano por un destrato en medio de un móvil

Una vez finalizado el móvil, Carmen decidió no quedarse callada y realizó un feroz descargo mostrándose molesta con la actitud que tuvo la invitada.

“Yo he pasado un momento genial, pero no ha sido este. No puede ser tan maleducada una persona que la saludo y no me contesta en mi programa, yo soy la conductora. No puede ser que no me conteste", disparó.

Luego, mencionó: "Después le digo algo y enseguida me ataca con la edad. Yo tengo 69 años y lo llevo bien. Gracias a Dios estoy viva. He pasado por momentos malos y estoy viva, sobreviví. Estoy con ustedes, soy feliz. ¿Qué más puedo pedir?“.

“No hacía falta. Está divina, es buena gente ¿Vos viste cómo lloró? Estaba tan emocionada. ¿Cómo yo voy a cortar toda esta maravillosa conversación que tenían? Pero yo soy la conductora, y si te saludo, no me cortes", siguió.

Por último, reveló una picante interna y analizó: "Capaz que tiene algún problema conmigo. Ella siempre pensó que yo salía con Matías, y no fue así, al contrario, es como si fuese un hermano para mí".

Graciela Alfano abrió su corazón y habló de su separación de Carlos Bustin: "Lo hacía en mi cara"

Desde Punta del Este, Uruguay, Graciela Alfano habló este jueves con LAM (América TV) de su separación del empresario Carlos Bustin. "Quiero una relación sana, con alguien que pueda elegirme y ser leal a mí", afirmó la modelo.

En diálogo con el conductor Ángel de Brito, Alfano contó: "Yo venía viviendo situaciones bastantes complicadas, él es una persona que vive en un estado de conquista con mujeres que están en todos lados y lo hacía en mi cara. Para mí es una falta de respeto".

"La primera vez que lo vi tendría que haber cortado", reflexionó la rubia. "Hubo un impasse famoso. Yo directamente hice mis valijas, me volví a Buenos Aires, estuve con mi familia en Navidad y en Año Nuevo. Llena de amor y de banca, me ayudó a ver con más claridad y entender que es una persona que va a ser así toda la vida y a mí no me va", reveló.

"Cuando vine acá, en ese impasse famoso, tuvimos una charla y puse el punto final. Le pedí que no me llame nunca más. Yo no lo voy a llamar nunca más, es lo que se llama 'contacto cero'. Y es lo que yo sugiero a las mujeres. En México dicen 'no se dejen'. Yo le digo a las mujeres: no se dejen faltar el respeto", sostuvo la diva.

Luego, opinó: "No es problema de las mujeres: no un problema tuyo, ni siquiera es un problema de la tercera, es un problema de un ser humano que elige ser mentiroso, ser deleal, elige ser manipulador".

Y remarcó: "Yo no quiero una persona así al lado mío: quiero una relación sana, con alguien que pueda elegirme y ser leal a mí".