El video de Cinthia Fernández con la fuerte advertencia a Carmen: "Despertaste una fiera"

Embed

Además, Carmen asegura que no aceptaría trabajar para la bailarina: "Yo no se las cuidaría ni que me las regalen. No voy a dejar a las Icardi, que son mucho más bonitas", culmina.

Cinthia Fernández habló luego con LAM y reveló que iniciará acciones legales a la señora para defender a sus hijas: "Es repudiable. Es asqueroso. Le van a dar mas ataques de pánico porque no voy a parar", afirmó la bailarina.

"Me tocaron lo que más quiero. Va aprender judicialmente como debe comportarse y más con menores. ¡No me importa si el audio es privado! Va a tener que pagar las consecuencias", sentenció Cinthia.

Embed

Cinthia Fernández durísima con Carmen, la ex empleada de Wanda Nara

El viernes, tras los polémicos dichos de Carmen, ex empleada de Wanda Nara, sobre Cinthia Fernández y sus hijas, la panelista de Momento D indicó que ya se reunió con su abogado y denunciará a la señora.

"Debido a los audios que escuché en LAM de Carmen, más conocida como la niñera de Wanda, accionaré con denuncia en el Inadi y todas las denuncias que pueda meterle, para dejarle bien claro que con mis hijas no se mete nunca más. Asco y repudio total", precisó Cinthia vía Twitter.

carmen cinthia fernandez 1.jpg

Luego, en un video que compartió en sus historias de Instagram, Cinthia Fernández explicó: "Desde Inadi o todo lo que le quepa de denuncia me voy a ocupar de esta señora desagradable. Ojalá nunca consiga trabajo, imagínense si habla así de una criatura, cómo las cuida".

"Una persona asquerosa en sus dichos y accionar. Ya me reuní con mi abogado para ocuparme de esta señora. Yo le voy a enseñar que con mis hijas no se mete más. No voy a parar hasta verla haciendo 80 horas de probation", siguió muy enojada.

Y cerró: "Si tuvo ataques de pánico con el tema Wanda, conmigo lo mínimo que le va a pasar es temblar. No voy a parar judicialmente. Despertaste una fiera mami, con mis hijas no".

Embed