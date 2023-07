Carmen Barbieri y la difícil decisión que cambió su vida: "Es..."

"No estoy comiendo nada de carne. No voy a comer nada que estuvo vivo, nada con ojos", dijo la actriz. Y agregó: "No es de un día para el otro, pero no estoy comiendo nada con ojos. La decisión ya la tomé, ya estoy histérica".

Carmen Barbieri manifestó además su preocupación por no aumentar de peso por estar comiendo mucho carbohidrato: "Me levanto con una panza (mostrando a cámara su cintura). Es que estoy comiendo muchas harinas", expuso.

"Es eso lo que te hincha", señaló Estefi Berardi. Y ahí la conductora reconoció: "Tengo que hablar con una profesional para no engordar. Dejé de comer las carnes, pero estoy comiendo mucha harina y verduras".

"Es difícil pero estoy cambiando mi vida y estoy contenta", cerró Carmen.

La pícara respuesta de Marixa Balli cuando le preguntaron por Carmen Barbieri y El Potro Rodrigo

Marixa Balli y Carmen Barbieri están enfrentadas desde hace años. Y, al parecer, nunca podrán amigarse. Al parecer, la guerra entre ellas se originó por la relación que la bailarina tenía con El Potro Rodrigo Bueno.

La ex vedette siempre habría sentido celos por el vínculo que tenía con el cantante. De hecho, la actual panelista de LAM ha contado que la conductora la trató de "mufa" en un programa de TV y ese mote le trajo más de un dolor de cabeza. "Me hizo mucho daño. Si tenés tanto código, tenés que cerrar el pico. Fue muy hiriente", expresó la angelita.

En El Observador (FM 107.9), Ángel de Brito recibió la visita de Marixa Balli. En el programa de Yanina Latorre, el conductor leyó una pregunta picante del público: "¿Carmen Barbieri estaba caliente con Rodrigo?".

La repuesta de la bailarina fue con mucha picardía. "Humm... Lo dejo a tu criterio", lanzó, en referencia a la frase emblemática que creó Karina Jelinek.