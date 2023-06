Carmen Barbieri habló de su salud y su médica explicó por qué tuvo que ser internada: el audio

TW Carmen Barbieri internada - Pampito y Estefi Berardi.jpg

Lo cierto es que en el programa Desayuno Americano, América Tv, se puso al aire el audio de WhatsApp que la actriz le envió el domingo a la noche a Carlos Monti donde le contaba cómo se sentía y cuándo podría recibir el alta médica.

"Estoy acá, con suero, tres antibióticos por día, esta neumonía que recién empieza y la están atacando por todos lados", indicó la actriz en charla con el periodista.

Y añadió para llevar tranquilidad: "Me estoy sintiendo lentamente un poquito mejor. Ojalá mañana (por hoy lunes) me den el alta, no sé, esperemos que sí".

La médica que atiende a Carmen Barbieri explicó qué le pasó

Pampito y Estefi Berardi mostraron el lunes en Mañanísima, Ciudad Magazine, el mensaje de voz que la médica que atiende a Carmen Barbieri le envió a la actriz para que se lo transmita a Fede Bal y llevarle tranquilidad sobre su estado de salud.

"Para que Fede se quede tranquilo. Lo que tenés es una neumonía atípica, eso quiere decir que es una neumonía que no es por bacterias y que probablemente sea un virus común”, empezó la explicación de la médica.

“Pero en contexto que vos tenés los pulmones enfermos por el asma y el Covid-19 que generó un daño a nivel pulmonar, cualquier virus hace que ese pulmón esté un poquito más cansado que lo habitual”, argumentó.

Y comentó: “Encontramos un virus común, un rinovirus que no es importante, pero que probablemente es el que está generando el cuadro. Funcionan bien los riñones y todos los órganos”.

“Solamente te quedás internada para hacerte el control clínico, o sea que todo el tiempo te estemos observando para controlarte y para que recibas antibióticos para prevenir que haya una neumonía grave. Es preventiva, no es que te vemos grave”, finalizó la doctora.