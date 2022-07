Carol Rey, la hermana de Sonsoles, tuvo que postergar su trasplante de riñón por un problema de salud

"Todavía sigo internada ya hace 9 días, con neumonía o algo en el pulmón. No se sabe bien porque sigo con fiebre. Ya un mes de reposo hasta que empecé a dializar", contó Carol.

"Como no puedo hablar para no toser, el encuentro es muy de alma a alma, y es muy lindo el amor que siento y que recibo. Lo mejor de esta experiencia, ¡cuánto amor! Gracias a todos por acompañarme y desearme el bien. Ojalá pase este cuadro y podamos avanzar con el transplante que estábamos a dos días. Ya llegará... los tiempos de Dios", añadió la joven.

Sonsoles Rey, la ahijada de Sandra Mihanovich, necesita un nuevo trasplante: "Se me viene una complicada"

Hace unos días se cumplieron 10 años del transplante de riñón de Sonsoles Rey, ahijada de Sandra Mihanovich e hija de su esposa, Marita Novaro. En ese marco, la joven sorprendió a sus seguidores de Instagram con un triste anuncio y la promesa de darle pelea al nuevo problema de salud que está atravesando.

"No estoy pasando un buen momento con mi salud de nuevo...lo cuento porque muchos me preguntan que me pasa...gracias siempre por sus mensajes", comentó Sonsoles en la primera de un largo hilo de stories de Instagram, red en dónde contó los detalles de su cuadro.

"Voy a darlo todo como siempre, pero se me viene una complicada. Jamás abandonaré la batalla. Gracias, gracias, gracias. Gracias por todo siempre", agregó, junto a una fotografía abrazada a la cantante Sandra Mihanovich, quien le donó un riñón hace 10 años.